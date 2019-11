Ce mardi 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Une journée instaurée par l'ONU depuis 2001 pour braquer les projecteurs sur un véritable enjeu de santé publique à l'échelle planétaire.

Car si tout le monde au Luxembourg se rend aux toilettes sans réfléchir plus à ce geste quotidien, il n'en va pas de même pour près de 60% de la population mondiale. En effet, selon l'ONU, 4,2 milliards de personnes vivent sans accès à des installations sanitaires. En outre, 673 millions de personnes font leurs besoins en plein air.

Une situation qui cause 432 000 morts par année, l'absence de WC ou de toilettes adéquates et sûres provoquant des diarrhées et constituant un vecteur important de maladies telles que les vers intestinaux, le trachome et la schistosomiase. Et cette situation ne génère pas que des problèmes de santé. Le manque de toilettes et les maladies causées par l'eau insalubre entraînent en effet une perte de productivité pouvant atteindre jusqu'à 5% du PIB mondial.

Cette crise sanitaire est telle que l'Objectif de développement durable n° 6 de l'ONU vise à instaurer, d'ici à 2030, l'accès général à l'eau et à l'hygiène tout en organisant une gestion durable des ressources en eau.

(L'essentiel)