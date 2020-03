Elle survit à son accident, la mort revient à la charge

Atlanta Woman, 26, Survives Car Accident — But Then Dies After Utility Pole Falls on Her https://t.co/6jzNuJ0a0P— People (@people) March 6, 2020

La mort tragique d'une jeune femme de 26 ans rappelle un peu l'affreux destin des personnages de la série de films «Destination Finale». Mercredi dernier, Keisha Edwards et un de ses amis circulaient dans une voiture à Columbus (Géorgie) quand ils ont percuté un poteau électrique, rapporte WRBL. L'Américaine et son acolyte n'ont pas été blessés, mais l'histoire ne s'arrête pas là.

BREAKING NEWS: claimed the life of 26-year-old Keisha Edwards of Atlanta. https://t.co/5OVeP3z5ZZ— WTVM News Leader 9 (@WTVM) March 4, 2020

Les deux personnes sont sorties de la voiture pour constater les dégâts, sans se douter qu'un drame se tramait. Le poteau percuté par Keisha n'était pas surmonté de lignes électriques, mais de câbles de guidage qui se sont détachés et qui pendaient au-dessus de la route. Le temps étant mauvais ce jour-là, une autre automobiliste arrivée à la hauteur de l'accident n'a pas vu ces câbles gris et a roulé à travers.

«Les câbles ont tiré sur le poteau et il s'est balancé comme un pendule. Il a percuté les trois personnes qui se tenaient près du lieu de l'accident», explique Buddy Bryan, coroner du comté de Muscogee. La jeune femme n'a pas survécu au choc. Son ami a eu une jambe cassée et l'autre homme un pied cassé. Une enquête a été ouverte, et la femme qui a provoqué malgré elle la mort de Keisha n'a pas été poursuivie. «C'est une mort accidentelle très improbable», conclut Buddy Bryan.

(L'essentiel/joc)