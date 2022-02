«Président Poutine, ramenez vos troupes en Russie!»

«Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie!», a lancé le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, visiblement éprouvé, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.

Le président américain Joe Biden a dénoncé une «attaque injustifiée» qui provoquera «des souffrances et pertes de vies humaines». «Le monde exigera des comptes à la Russie», a-t-il promis. Il s'est également entretenu tôt jeudi avec le président ukrainien, lui promettant son soutien.

«Un isolement sans précédent»

Le président français Emmanuel Macron, président en exercice du Conseil de l'Union européenne, a appelé les Européens «à l"unité» et convoqué un conseil de sécurité à l'Elysée. «Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent», a prévenu Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'UE. Les Vingt-Sept, qui se retrouvent en sommet exceptionnel jeudi soir à Bruxelles, préparent un nouveau train de sanctions qui est le «plus sévère jamais mis en œuvre» a-t-il ajouté.

Le chef de l'Otan Jens Stoltenberg a condamné une «attaque téméraire et non provoquée» par la Russie. Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'Alliance Atlantique a été décidée. La Chine, aux relations étroites avec Moscou, a indiqué suivre «de près» la situation et appelé à «la retenue de toutes les parties». Beaucoup redoutent que la crise en Ukraine ne mène au plus grave conflit en Europe depuis 1945. Une intervention russe pourrait se traduire par «jusqu'à cinq millions de personnes supplémentaires déplacées», avait averti l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.

(L'essentiel/AFP)