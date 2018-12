Boko Haram perpétue une nouvelle attaque

Deux soldats ont été tués dans l'attaque d'une base militaire du nord-est du Nigeria par des combattants présumés du groupe islamiste Boko Haram, ont indiqué des sources de sécurité dimanche. L'attaque lancée par des hommes armés et un kamikaze a eu lieu samedi dans le village de Gulumba, dans le district de Bama, dans l'État de Borno. L'utilisation de bombes humaines est caractéristique de la faction de Boko Haram dirigée par Abubakar Shekau, connue pour opérer dans la région.

«Nous avons perdu deux soldats et deux autres ont été blessés dans l'attaque de la faction Shekau», a déclaré une source militaire. «Les terroristes sont arrivés dans neuf camions, accompagnés d'un kamikaze vers 17h50 et ont attaqué la base», a-t-on ajouté. Selon une deuxième source qui a confirmé le bilan, le kamikaze a tenté d'infiltrer la base mais a été «neutralisé». Les attaques de combattants fidèles à Shekau ont considérablement diminué au cours des derniers mois, ce que des sources attribuent à la mauvaise santé du jihadiste. Au lieu de cela, la faction de Boko Haram soutenue par l'organisation de l'État islamique, la Province islamique d'Afrique de l'Ouest (ISWAP) a été accusée de ou a revendiqué une vague d'attaques contre l'armée depuis juillet.

L'ISWAP s'est séparée de la faction de Shekau à la mi-2016 pour protester contre les massacres de civils par cette dernière et s'est engagée à ne frapper que des cibles militaires ou gouvernementales. Plus de 27 000 personnes ont été tuées depuis le début de l'insurrection en 2009 et 1,8 million sont toujours sans abri.

(L'essentiel/afp)