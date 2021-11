Uber relance petit à petit son offre de covoiturage

«609 jours plus tard, les trajets partagés sont de retour aux États-Unis», a annoncé mardi sur Twitter Andrew Macdonald, un vice-président du leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC).

Pour l’instant, en Amérique, l’option UberX Share (anciennement UberPool) n’est disponible qu’à Miami, en Floride, et les chauffeurs ne peuvent pas accueillir plus de deux clients en même temps, au lieu de quatre avant la pandémie. Ils doivent tous porter un masque. Uber a aussi réintroduit cette possibilité dans plusieurs autres villes dans le monde, dont Accra, Lagos, Nairobi, Kiev, et des métropoles en Australie.

Prix en hausse

Le groupe californien, qui prévoyait d’atteindre le Graal de la rentabilité au dernier trimestre 2020 a beaucoup souffert de la pandémie. Mais il a en partie compensé ses pertes grâce à des investissements massifs dans la livraison de repas à emporter.

Du côté des trajets avec chauffeurs, la demande est revenue plus vite que les conducteurs. Les délais d’attente se sont allongés en conséquence et les prix ont grimpé. La relance de l’option de covoiturage est une des dernières réponses d’Uber à ce double problème, en plus des dizaines de millions de dollars dépensés en bonus et primes pour motiver les chauffeurs à revenir.

(L'essentiel/AFP)