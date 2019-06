Manifestation contre la violence machiste

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté lundi à Buenos Aires, sous le slogan de «Nous nous aimons vivantes et libres», contre les crimes à caractère machiste et pour la légalisation de l'avortement. Cette manifestation est organisée chaque année le 3 juin depuis 2015 par des collectifs de femmes et par la communauté LGBT pour dénoncer la violence machiste.

Cette dernière, malgré une prise de conscience croissante du phénomène et une augmentation des plaintes, reste un fléau en Argentine, pays de 44 millions d'habitants où 278 «féminicides» ont été recensés en 2018, selon des chiffres de la Cour suprême.

«Quand ils réagissent, il est trop tard»

Deux manifestantes coiffées de perruques fuchsia et vertes, Vanessa Chevalier, 34 ans, et Marta Elias, 44 ans, ont raconté connaître dans leurs quartiers «des femmes battues, menacées». «Tu appelles la police et ils te disent que ce n'est pas si grave. La justice te donne un bouton anti-panique qui ne sert à rien parce que quand ils réagissent, il est trop tard», ont-elles regretté.

De nombreuses femmes brandissant des foulards violets et verts, signes de ralliement au féminisme et à la cause pro-IVG, se sont jointes au cortège. La question de l'avortement divise en Argentine, pays fortement influencé par l’Église catholique. En 2018, un texte légalisant l'avortement avait été adopté par les députés argentins, avant d'être rejeté par les sénateurs.

(L'essentiel/afp)