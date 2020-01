Le Boeing a fait demi-​​tour après un «problème»

Le Boeing 737 d'Ukraine International Airlines qui s'est écrasé mercredi à Téhéran, entraînant la mort de 176 personnes majoritairement irano-canadiennes, avait fait demi-tour après un «problème», selon les premiers éléments de l'enquête iranienne. L'avion a disparu des écrans radars, après deux minutes de vol alors qu'il avait atteint une altitude de 8 000 pieds (environ 2 400 mètres).

Mais «le pilote n'a transmis aucun message radio concernant des circonstances inhabituelles», a indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Organisation de l'aviation civile iranienne (CAO). «Selon des témoins oculaires, un incendie a été observé dans l'avion et a gagné en intensité», ajoute le premier rapport d'enquête préliminaire de la CAO.

Après ce départ de feu d'origine encore indéterminée, l'avion a changé de direction, indique le texte: il «était sur le chemin du retour à l'aéroport» quand il s'est écrasé dans un parc de loisirs de Chahriar, ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la métropole téhéranaise. L'Organisation laisse entendre que parmi les témoins de l'incendie figurent des personnes au sol et d'autres à bord d'un appareil qui se serait trouvé au-dessus du Boeing au moment du début du drame.

Experts ukrainiens en Iran

Selon l'agence officielle Irna, une équipe d'experts ukrainiens est arrivée avant l'aube à Téhéran, où elle doit participer à l'enquête. Le vol PS752 d'UIA avait décollé à 6h10 (3h40 au Luxembourg) de l'aéroport Imam-Khomeiny de Téhéran, en direction de l'aéroport Boryspil de Kiev.

Selon la diplomatie ukrainienne, se trouvaient à bord du Boeing 82 Iraniens, 63 Canadiens, dix Suédois, quatre Afghans et trois Britanniques. Onze autres étaient Ukrainiens, dont les neuf membres d'équipage. La CAO indique de son côté que 146 passagers étaient porteurs d'un passeport iranien, dix d'un passeport afghan, cinq d'un passeport canadien, 4 d'un passeport suédois en plus des 11 Ukrainiens. La différence s'explique par la présence de nombreux binationaux (dont a priori 140 Irano-Canadiens) qui ne peuvent entrer et sortir de la République islamique que sur présentation de leur passeport iranien.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a réclamé une «enquête approfondie» sur cette catastrophe aérienne, la plus meurtrière impliquant des Canadiens depuis l'attentat contre un Boeing 747 d'Air India en 1985, dans lequel 268 Canadiens avaient trouvé la mort. «Les Canadiens ont des questions à poser, et ils méritent d'obtenir des réponses», a dit Justin Trudeau. Pays hôte d'une importante diaspora iranienne, le Canada a rompu ses relations diplomatique avec l'Iran en 2012 en reprochant à la République islamique son soutien au gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie.

