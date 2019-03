L'espoir est mince pour les mineurs coincés

Dix-neuf survivants et les corps de 9 mineurs ont été extraits d'une mine d'or illégale, effondrée la semaine dernière, dans le nord de l'île de Célèbes, ont indiqué lundi les autorités indonésiennes qui redoutent que plusieurs dizaines de personnes soient encore prisonnières du site. Les équipes de secours voient leurs efforts ralentis par le terrain très escarpé, un sol instable et des puits très étroits. Et l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise depuis l'accident causé mardi, par un glissement de terrain.

Sutopo Purwo Nugroho, le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, a expliqué qu'il était difficile d'estimer le nombre exact de mineurs qui pourraient être encore prisonniers de la mine illégale. Les survivants de la catastrophe ont donné des chiffres très différents: «Certains ont dit 30, 50, 60 personnes, ou même 100 personnes, puisqu'au moment (de l'accident) beaucoup se trouvaient dans le puits principal» mais «il y avait aussi un nombre inconnu de personnes dans des puits secondaires», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Encore une semaine de recherches

Les efforts de recherches vont se poursuivre pendant une semaine, mais les autorités ne mentionnent plus désormais de tentatives de faire parvenir des vivres et de l'eau à d'éventuels survivants. Les familles des disparus ont autorisé les recherches avec des moyens mécaniques - plus rapides mais plus risqués - la semaine dernière, alors que les sauveteurs creusaient initialement avec des pelles. Les secours ont réussi à dégager l'une des entrées des puits dimanche mais n'ont pas trouvé de survivant.

L'accident s'est produit dans une mine de Bolaang Mongondow, une région dans laquelle cinq mineurs avaient déjà péri en décembre, dans l'accident d'une mine d'or illégale. Il a été provoqué par l'effondrement soudain de poutres et d'étais en raison de l'instabilité des sols.

(L'essentiel/afp)