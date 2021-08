Les talibans s’emparent d’une 2e grande ville

«Les forces afghanes et les responsables ont fui vers l’aéroport», a indiqué à l’AFP Qader Malia, vice-gouverneur de la province de Jawzjan, dont Sheberghan est la capitale, alors qu’à Kaboul, les inquiétudes montent déjà après la chute d’une autre capitale provinciale la veille.

La province de Jawzjan est le bastion du maréchal Abdul Rashid Dostom, puissant dirigeant de milice ouzbek, réputé pour sa loyauté changeante et sa barbarie. Si son bastion de Sheberghan devait rester aux mains des talibans, ce serait un nouveau revers pour le gouvernement qui a récemment fait appel aux anciens chefs de guerre pour tenter d’endiguer l’avancée des insurgés.

«Nous n'osons pas quitter nos maisons»

Les talibans s’étaient déjà rendus maîtres vendredi d’une première capitale provinciale, Zaranj, dans le sud, sans réelle résistance des forces afghanes. Selon un journaliste de Sheberghan qui a demandé l’anonymat, les combats ont débuté vers 4h du matin avec des «coups de feu et explosions», avant le retrait des forces pro gouvernementales vers midi. «Maintenant les talibans sont partout, avec leurs drapeaux, les rues sont désertes et nous n’osons pas quitter nos maisons», a-t-il raconté.

Un conseiller du maréchal Dostom a confirmé la chute de Sheberghan. «Les forces de sécurité et les responsables se sont retirés dans une zone située à environ 20 km de la ville. Ils s’étaient déjà préparés, notamment en y transférant assez de munitions pour se défendre face à une attaque des talibans», a-t-il précisé. Les talibans se sont emparés ces trois derniers mois de vastes territoires ruraux et dirigent désormais leurs offensives sur les grandes villes, encerclant plusieurs capitales provinciales, dont Kandahar (sud) et Hérat (ouest), deuxième et troisième villes du pays.

La peur à Kaboul

À Kaboul, des résidents interrogés par l’AFP samedi matin ont exprimé leurs inquiétudes suite à la prise de Zaranj. «Si le gouvernement ne prend pas la situation sécuritaire sérieusement, toutes les provinces pourraient tomber aux mains des talibans», a déploré Walid Ahmad, 20 ans, qui a fui les combats à Takhar (nord) il y a deux semaines.

Mohammad Qaim, 35 ans, a quant à lui fui Lashkar Gah, ville du Sud ravagée par les combats. «Les talibans pourront peut-être prendre plus de villes», s’est-il alarmé, martelant que la situation dépendait de l’interférence de pays tiers. «La guerre est imposée aux Afghans, et les Afghans brûlent.»

Nadia Faqiryar, une habitante de Kaboul, tente cependant de garder espoir: «Nous avons confiance en les forces de sécurité mais tout le monde est menacé». «Le dialogue est la seule solution», a-t-elle ajouté, alors que les pourparlers de paix engagés en septembre à Doha entre Kaboul et les talibans n’ont mené pour l’instant à aucun résultat concret. «J’espère que la situation sécuritaire à Kaboul ne tournera jamais aussi mal».

Sur les réseaux sociaux, les messages diffusés par les talibans suggèrent un accueil plus chaleureux de la part des civils à Zaranj. Ces publications montrent les talibans brandissant leurs drapeaux sur des véhicules militaires alors que des jeunes hommes et garçons les acclament. Il est cependant difficile de savoir si ces réactions suggèrent un réel soutien aux insurgés ou si les civils doivent montrer leur soutien afin d’assurer leur sécurité.

(L'essentiel/AFP)