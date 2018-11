Les biscuits Oreo tuent les orangs-​​outans

Ils sont parmi les biscuits les plus populaires au monde: chaque jour, 110 millions d’Oreo, biscuits formés de crème coincée entre deux biscuits ronds au chocolat, sortent des usines de Mondelēz. Le groupe américain est aujourd’hui pointé du doigt par Greenpeace pour la provenance des ingrédients qu’il utilise et notamment de son huile de palme. Il est ainsi accusé d’avoir contribué à la déforestation de 25 000 hectares.

Alors qu’il s’était engagé à utiliser de l’huile de palme qui ne détruisait pas de forêts d’ici 2020, «force est de constater qu'on est à un an de l'échéance et que Mondelēz est lié à des producteurs responsables de déforestation, en Indonésie et en Malaisie. On avait pris 25 producteurs qu'on sait responsables de déforestation en Asie du Sud-Est, et Mondelēz est lié à 22 d'entre eux», a expliqué Cécile Leuba, chargée de campagne forêt à Greenpeace France sur France Info. Des forêts qui abritent des espèces menacées comme les tigres de sumatra, les éléphants et les orangs-outans.

Une pétition a été lancée. Un court métrage d'animation avait également été produit pour le marché britannique, mais la commission des pratiques publicitaires de la radiodiffusion en Angleterre a décidé de le censurer, le jugeant trop politique.

La vidéo fait désormais un carton sur Internet, avec plus de 4 millions de vues en moins d'une semaine. On y voit un orang-outan expliquer à une petite fille que s'il est obligé de s'installer dans sa chambre, c'est parce que les hommes ont détruit son habitat naturel.

