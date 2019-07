Le boss du KFC était prêt à tout pour l'étoile Michelin

Que l'on soit en Chine, en Italie ou aux États-Unis, les fast-foods ajoutent toujours une touche locale à leur menu. En Australie, un gérant de KFC a tenté l'impensable: rendre son restaurant de poulet frit... gastronomique. Inspiré d'un stand de rue à Bangkok qui avait été primé, Sam Edelman, franchisé de la marque KFC, s'est lancé le défi unique d'obtenir une étoile au Guide Michelin.

"I went to Paris and ate snails. They can come here and eat my chicken", Sam Edelman said. ???????? https://t.co/mAOltgJpQ5— Nine.com.au (@Ninecomau) July 11, 2019

Habitant au beau milieu du désert australien, ce patron de 37 ans est convaincu: «Nous utilisons des poulets frais qui sont livrés en cuisine tous les jours et panés à la main. Des gens font jusqu'à 500 ou 1000 km pour venir manger ici.» Il ne restait plus qu'à attirer l'attention du guide. Pour cela, Sam Edelman a lancé une campagne de mobilisation et une pétition sur Facebook.

Une motivation sans faille

Des milliers de personnes du monde entier lui ont apporté leur soutien. Problème: le fameux guide rouge, déjà présent dans 24 pays, ne couvre pas l'Australie. Mais bien décidé à y entrer, le gérant du restaurant KFC a pris les devants et traversé la moitié du globe pour rejoindre le siège de Michelin, à Paris.

#PangolinPick: When you think of Michelin star restaurants, fried chicken doesn't come to mind. However, Sam Edelman is on a mission to get KFC the most prestigious food rating and position the chicken franchise as Michelin star-worthy. @MetroUK reports. https://t.co/5HwvF0ezyS— Pangolin (@Pangolin_PR) June 24, 2019

Prise au dépourvu, l'institution gastronomique a alors organisé une rencontre entre Sam et le directeur international du Guide Michelin, suivie en direct sur Facebook. Ça n'aura servi à rien: Sam n'a pas réussi à obtenir son étoile, mais il a tout de même gagné en notoriété

(L'essentiel/jmu)