Dennis Rodman «prie pour son ami Kim Jong-​​un»

Sur le parquet, Dennis Rodman était différent des autres. Cela ne s'est pas vraiment arrangé ensuite. L'ancien des Bulls, des Pistons et des Spurs, notamment, était allé visiter la Corée du Nord à deux reprises en 2013 et 2014 avec d'autres anciennes stars de sa division et avait fait connaissance avec Kim Jong-un à cette occasion. Du coup, le fantasque ailier d'aujourd'hui 58 ans s'est pris d'amitié pour l'homme fort de la République populaire démocratique de Corée et s'est ému des récentes rumeurs concernant la santé du dictateur.

Kim Jong-un aurait été opéré en avril pour des problèmes cardio-vasculaires et serait depuis en convalescence. L'absence du dirigeant nord-coréen sur les photographies officielles des célébrations, le 15 avril, du 108e anniversaire de la naissance de son grand-père, le fondateur du régime Kim Il-sung, a alimenté des interrogations sur sa forme. «J'espère que la maladie du Maréchal Kim Jong-un ne sont que des rumeurs», a dit l'ancien basketteur à TMZ Sports. «J'espère que j'en saurai plus rapidement.»

Rodman, dont la dernière visite en Corée du Nord date de 2017, a souvent rencontré son «ami» nord-coréen. «Il y a tant de travail à faire entre les États-Unis et la Corée du Nord! Si Kim Jong-un ne se sent pas bien, je vais prier pour qu'il revienne vite en forme. Comme ça, mes deux amis Kim Jong-un et le Président Donald Trump vont pouvoir continuer à avoir un succès pacifique ensemble».

(L'essentiel)