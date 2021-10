Elle couchait avec un élève de 14 ans dans sa voiture

Une prof de théâtre de 31 ans a été arrêtée lundi à Hialeah (Floride). Brittiny Lopez-Murray a été mise en examen pour de multiples délits, dont «coups et blessures obscènes», attouchements et actes sexuels avec un enfant. Il est reproché à l’enseignante d’avoir couché à plusieurs reprises avec un ancien élève de 14 ans pendant deux mois, écrit le «Miami Herald». «Elle est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. Nous espérons que tout le monde sera patient, ne portera pas de jugement hâtif et respectera la vie privée de la famille», a déclaré Landon Ray, son avocat.

Mariée depuis 2016, Brittiny Lopez-Murray a entamé une liaison avec l’adolescent au mois d’août. Le jeune homme, qui est aujourd’hui au lycée, est un ancien élève de la trentenaire, selon la police locale. Samedi dernier, la sœur de la victime a commencé à avoir des doutes et elle s’est emparée de son téléphone. À l’intérieur, la jeune femme a découvert des «messages et photos explicites» échangés entre son frère et l’enseignante. En faisant des recherches à son tour, le père de l’adolescent est tombé sur des clichés des seins et du vagin de la prof.

Dans leurs messages, Brittiny Lopez-Murray et son ancien élève détaillaient «à quel point ils appréciaient leurs rapports sexuels», explique le rapport de police. Interrogé par les enquêteurs, l’adolescent a expliqué avoir reçu un SMS de son ancienne prof en août dernier, dans lequel elle lui faisait part de ses sentiments. Les deux se sont vus pour un café, puis ont commencé à coucher ensemble régulièrement. À plusieurs reprises, l’enseignante venait chercher son ex-élève après son entraînement de basket et ils avaient un rapport sexuel dans la voiture.

Lors de son arrestation, Brittiny Lopez-Murray a gardé le silence. Selon la direction des écoles du district de Miami-Dade, la jeune femme travaillait depuis quatre ans à l’école secondaire de Hialeah et n’a «aucun antécédent disciplinaire». En 2017, la trentenaire avait même reçu le prix d’«enseignante débutante de l’année». «Il est malheureux que malgré nos efforts, les actions de certains individus aillent à l’encontre du comportement que l’on attend d’eux. Suite à cette arrestation, la direction va entamer la procédure de licenciement de cette personne et l’empêcher de chercher à travailler à l’avenir dans ce district», peut-on lire dans un communiqué.

(L'essentiel/joc)