SDF trahi par sa bonne fée? Tout l'argent évaporé

Zéro dollar. Voilà ce qu'il reste de l'incroyable élan de solidarité dont avait bénéficié Johnny Bobbitt, personnage principal d'une belle histoire à l'américaine. En novembre dernier, ce vétéran de l'armée avait bénéficié du coup de pouce inespéré d'une inconnue du New Jersey, qui avait lancé une collecte de fonds pour lui permettre de reconstruire sa vie. Grâce à la médiatisation de cette rencontre improbable, les Américains s'étaient rués sur GoFundMe pour faire un don à Johnny. Un succès incroyable: 400 000 dollars (344 000 euros environ) avaient pu être récoltés, permettant au SDF d'envisager un avenir plus serein.

Coup de théâtre, en août dernier. Le sans-abri accuse sa bienfaitrice et le petit ami de le priver de son argent. Kate McClure et Mark D'Amico assurent de leur côté avoir dépensé 200 000 dollars pour permettre à Johnny de prendre un nouveau départ. Ils affirment cependant que le SDF leur a volé des affaires et qu'il a claqué une partie de l'argent dans de la drogue. Raison pour laquelle ils l'empêchent d'accéder aux 200 000 dollars restants, le jugeant «irresponsable». Alerté, GoFundMe se lance dans une enquête pour démêler le vrai du faux.

Se sentant trahi, Johnny fait appel à un avocat pour faire valoir ses droits et avoir accès à ses sous. Le verdict de ce dernier, cruel, est tombé mardi: «Il n'y a plus d'argent. Et je n'ai aucune idée d'où il est allé», a annoncé Christopher Fallon à NJ.com. Dans un premier temps, le SDF pensait qu'il lui restait 200 000 dollars. Il a dû revoir cette somme à la baisse quand, sur un plateau de télévision la semaine dernière, Kate et Mark ont évoqué un montant de 150 000 dollars. Johnny pensait alors que cet argent allait reposer sur un compte le temps que son conflit judiciaire avec Kate et Mark soit réglé. En réalité, il ne lui reste plus rien.

L'avocat du sans-abri exige maintenant d'avoir accès aux relevés bancaires du couple. «Nous devons vraiment y aller pas à pas. Nous allons faire de notre mieux pour découvrir où l'argent est allé», explique Me Fallon. En parallèle, l'avocat et son équipe mettent tout en oeuvre pour aider Johnny à se désintoxiquer: il suivra un programme de 28 jours pour s'en sortir. «Nous travaillons avec les forces de l'ordre pour nous assurer que Johnny reçoive tous les dons récoltés en sa faveur», a déclaré, de son côté, GoFundme, qui a versé 20 000 dollars au vétéran. La semaine dernière sur le plateau de Megyn Kelly, Kate et Mark avaient répété avoir dépensé 200 000 dollars pour Johnny et qu'il restait 150 000 dollars, GoFundMe ayant prélevé les 50 000 restants. Les conjoints avaient assuré n'avoir rien fait de mal et juré n'avoir dépensé un seul sous pour eux-mêmes, malgré un récent voyage luxueux à Los Angeles et Las Vegas et l'achat d'une nouvelle voiture. Emue, Kate McClure avait par ailleurs confié être la cible de menaces de mort.

L'interview de Kate et Mark

(L'essentiel/joc)