Chaleur et déluge de glace, l'Alaska en plein chaos

WHOA! Chuckanut Bay near Bellingham froze in our frigid weather and led to these cool photos. : Lauren Johnson #k5weather #k5winter pic.twitter.com/aFcFzvfFzw — KING 5 News (@KING5Seattle) December 30, 2021

Record de chaleur, tempêtes de neige, pluies diluviennes et déluge de glace, l’Alaska connaît cette semaine des conditions météorologiques extrêmes qui sèment le chaos dans plusieurs villes, à travers l’État le plus septentrional des États-Unis. Ainsi, de vastes plaques de glace bloquent les routes et rendent le trafic impossible à Fairbanks, deuxième plus grande ville d’Alaska, a indiqué le département des transports de l’État.

«Nous sommes confrontés à une série de tempêtes hivernales sans précédent. Tout le personnel disponible travaille d’arrache-pied mais il se peut que nous n’arrivions pas à tout déblayer avant ce week-end», ont précisé les autorités sur Twitter, mettant en garde contre une situation apocalyptique avec la glace, un «Icemageddon».

Près de 20 degrés en décembre

Quelques heures après que l’État a enregistré un record de température pour décembre, de 19,4 degrés Celsius sur l’île Kodiak au sud de l’Alaska, des torrents de pluies se sont déversés dans l’intérieur des terres, du jamais-vu à cette époque de l’année depuis 1937, avant une nouvelle chute du mercure, provoquant la formation massive de glace. «Plus de la moitié de la population de Fairbanks s’est retrouvée sans électricité pendant la tempête», indique à l’AFP, Rick Thoman, spécialiste du climat à l’université de l’Alaska.

Fairbanks has set a new record for annual precipitation (rain plus melted snow). As of 9am Wednesday the 2021 total up to 18.62" (472.9mm). The previous record was 18.52" in 1990. A sustained & dramatic precip increase past 8 years #akwx @Climatologist49 @newsminer @IARC_Alaska pic.twitter.com/FTogDd4yEV — Rick Thoman (@AlaskaWx) December 29, 2021

«Ce type d’événements, une forte humidité et de l’air très chaud, est exactement ce qui est attendu du réchauffement climatique», explique l’expert. Dans l’Ouest américain, l’État de Washington et la Californie font aussi face à de fortes tombées de neige et de pluies ayant provoqué l’annulation de centaines de vols, le blocage de routes et des évacuations de population face au risque d’inondations.

