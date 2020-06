Elles se seraient entretuées pour une photo en bikini

Lesbian couple are found dead and covered in stab wounds in Thai tourism hot spot after having a fight over bikini photo https://t.co/q02STTnVs7 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 23, 2020

Que s’est-il passé dans la chambre d’hôtel de Ratree et Patsanan à Pattaya (sud)? En voulant rendre visite au couple dimanche au lendemain d’une fête de famille, le frère de la première a découvert une scène effroyable: les deux jeunes femmes étaient décédées, leurs corps couverts de blessures à l’arme blanche. À leur arrivée, les policiers ont retrouvé un couteau de poche sous le cadavre de Patsanan, 29 ans.

Selon les autorités, rien n’indique qu’une tierce personne se soit introduite dans la chambre du couple, écrit le Sun. Elles pensent que Ratree, 24 ans, et sa petite amie ont eu une violente dispute qui s’est terminée dans un bain de sang. «Il n’y a aucune preuve que les deux ont été assassinées par une autre personne. La famille de la plus jeune des victimes croit que la dispute est née d’un problème émotionnel», explique le major Tanongsak Inphadung .

«La copine de ma sœur était une personne jalouse»

Samedi soir, Ratree se trouvait dans son bungalow quand sa petite amie l’a rejointe. D’après le frère de Ratree, Patsanan lui en voulait d’avoir publié sur les réseaux sociaux une photo d’elle en bikini au bord d’une piscine. Pairoj souligne que la relation entre les deux jeunes femmes était passionnée et mouvementée: «En apparence, tout semblait bien aller. Mais je sais que la copine de ma sœur était une personne jalouse et je crois que c’est la cause de cette bagarre fatale», confie-t-il.

La police précise que le corps de Patsanan présentait des blessures dans le cou et sur le torse. Sa compagne a également été touchée dans le cou, ainsi que sur les côtes du côté gauche. Un médecin légiste déterminera les causes de la mort et tentera d’établir si les deux jeunes femmes sont mortes en même temps ou s’il pourrait s’agir d’un meurtre suivi d’un suicide.

(L'essentiel/joc)