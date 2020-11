Le Covid a fait de cet enfant de 4 ans un orphelin

Raiden Gonzalez doit fêter tout prochainement ses 4 ans, mais ses parents ne seront pas là pour le regarder souffler ses bougies. En juin dernier, le papa du petit garçon originaire de San Antonio (Texas) a contracté le Covid-19. Adan, qui était chauffeur routier, a été emporté par la maladie trois semaines plus tard, à l’âge de 33 ans.

Mariah, la maman de Raiden, est décédée le 5 octobre, quelques heures après avoir fait savoir qu’elle ne se sentait pas bien. Quelques jours après le décès de la jeune femme, sa mère a reçu un appel lui annonçant que Mariah était positive au coronavirus. Elle n’avait que 29 ans. Recueilli par sa grand-mère maternelle, l’enfant souffre terriblement de cette absence: «Ce matin encore, il m’a dit qu’il voulait que sa maman revienne», confie Rozie Salinas à NBC News.

Un anniversaire «drive-in»

Désemparée, la mamie de Raiden peine à trouver les mots pour apaiser la peine de son petit-fils: «Je lui ai dit qu’ils étaient maintenant des anges veillant sur nous et nous protégeant», explique-t-elle. Effondrée par le départ de sa fille et de son beau-fils, Rozie espère tout de même offrir à Raiden un anniversaire aussi joyeux que possible. La fête, qui aura lieu sous la forme d’un drive-in, s’annonce mémorable. «Nous avons déjà plusieurs clubs de camionneurs, de motards, de Mustang, de voitures classiques, de Jeep, plus les pompiers. Il va y avoir une énorme participation», se réjouit Rozie.

C’est grâce à son petit-fils que cette maman endeuillée trouve la force d’aller de l’avant: «C’est lui qui me permet de continuer, juste en me rappelant gentiment et constamment combien il m’aime. Il me remercie toujours de prendre soin de lui, mais je dois penser à lui avant tout», conclut-elle.

(L'essentiel/joc)