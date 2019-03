Elle a été «avalée» par la tombe de ses parents

La scène est digne d'un film d'horreur, et pourtant Joanne Cullen l'a bel et bien vécue. Le 19 décembre 2016, au cimetière de Saint Charles à Farmingdale (Long Island), l'Américaine alors âgée de 62 ans se rend sur la tombe de ses parents, Evelyn et John. Avant de se recueillir, Joanne se penche pour rafistoler une couronne déposée contre la pierre tombale. C'est là que la terre se dérobe sous elle, l'«aspirant» dans la tombe. «Elle est tombée en avant et s'est cogné la tête contre la pierre tombale», explique au New York Post Joseph Perrini, son avocat.

Une dent cassée, Joanne essaie de se sortir de sa fâcheuse posture, mais elle continue de s'enfoncer dans le sol, comme aspirée vers le bas. La malheureuse s'agrippe alors aux côtés de la pierre tombale et se met à hurler dans l'espoir de trouver de l'aide. En vain. «Être aspirée dans la tombe de ses parents en allant leur rendre visite lors d'une fraîche après-midi de décembre et alors que le soleil est en train de se coucher... c'est terrifiant et traumatisant», déplore l'avocat de Joanne.

Plus de deux ans après cet effroyable incident, la sexagénaire traîne le cimetière en justice. Son avocat pense que les employés qui ont œuvré sur une tombe voisine ont laissé un trou sous terre, ce qui aurait provoqué l'affaissement du terrain. Joanne réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant que cette mésaventure l'a profondément marquée. «Je n'y retournerai plus jamais», confie la New-Yorkaise, qui ajoute qu'elle a désormais peur de marcher dans la nature, qu'elle souffre de maux de tête et qu'elle enchaîne les cauchemars. La sexagénaire consulte par ailleurs un thérapeute.

(L'essentiel/joc)