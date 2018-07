Torture: Moscou promet une «punition sévère»

La Russie promet un «signal clair» contre la torture après la diffusion par des médias indépendants d'une vidéo d'abus contre un détenu dans un camp. Le vice-ministre de la justice a souhaité jeudi à Genève une «punition sévère» contre les responsables.

La veille, les experts du Comité de l'ONU contre la torture avaient appelé la Russie, dont ils entendaient les représentants mercredi et jeudi, à des poursuites contre toutes les allégations de torture dans ce pays. Le président de l'instance Jens Modvig avait demandé un «signal clair» contre ce type d'abus.

Les investigations sur «l'incident» de la vidéo et de tous les cas similaires, «la considération par des tribunaux» et et une «punition sévère» contre les responsables «deviendront ce signal clair», a dit jeudi le vice-ministre russe Mikhaïl Galperin. Vendredi dernier, le journal d'opposition Novaïa gazeta a publié sur son site une vidéo montrant plus d'une dizaine de surveillants du camp pénitentiaire numéro 1 de la région de Iaroslavl.

Le procureur saisi dans les 24 heures

Ceux-ci portent des coups violents à un détenu, menotté et allongé sur une table, qui pousse des cris. Six des surveillants ont été arrêtés pour «abus de pouvoir» et «violences», avait dit ensuite lundi le Comité d'enquête russe. Des mesures pour arrêter les autres suspects ont été lancées. M. Galperin a précisé jeudi que près d'une vingtaine de personnes ont été congédiées.

La veille, il avait affirmé que, lors de chaque cas où un détenu est affecté ou décède après de la torture ou de mauvais traitements, un procureur est saisi dans les 24 heures. Sans pour autant dire combien de fonctionnaires avaient déjà été poursuivis.

Russie ?? 6 surveillants d'un camp arrêtés après une vidéo de torture d'un détenu pic.twitter.com/k27auGHCfF– CNEWS (@CNEWS) 24 juillet 2018

(L'essentiel/afp)