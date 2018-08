«Ils cherchent toujours à anéantir» les Juifs

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que les juifs étaient toujours en danger plusieurs décennies après l'Holocauste, au dernier jour d'une visite historique en Lituanie, patrie de ses ancêtres. «Pour le peuple juif, qu'est-ce qui a changé en 75 ans ? Pas les tentatives pour nous anéantir, ils cherchent toujours à nous anéantir», a affirmé M. Netanyahu, face à quelque 300 Lituaniens réunis dans la synagogue chorale de Vilnius. Le Premier ministre israélien a détaillé ce qu'il a qualifié de nouvelles menaces existentielles auxquelles sont confrontés les juifs, dont l'Iran et le mouvement islamiste Hamas présent dans la bande de Gaza.

«Ce qui a changé c'est notre capacité à nous défendre par nous-mêmes... C'est un magnifique changement dans l'Histoire», a ajouté Benjamin Netanyahu, premier chef du gouvernement israélien à se rendre en Lituanie. La quasi-totalité des plus de 200.000 juifs lituaniens ont péri sous l'occupation allemande entre 1941 et 1944. M. Netanyahu, qui a visité samedi le ghetto de Vilnus, a rappelé que les juifs lituaniens étaient alors emmenés pendant la Deuxième guerre mondiale à Paneriai -- aussi appelée Ponar -- en périphérie de la capitale, où ils étaient tués et jetés dans des «fosses de la mort».

«Quel chemin nous avons parcouru en 75 ans, depuis les fosses de la mort de Ponar jusqu'à devenir une puissance mondiale de plus en plus importante», a t-il souligné. M. Netanyahu a achevé dimanche sa visite de quatre jours en Lituanie, dont il a sollicité l'aide - comme celle de ses voisins baltes l'Estonie et la Lettonie - pour convaincre l'Union européenne de faire pression sur l'Iran. Le Premier ministre lituanien Saulius Skvernelis a suggéré la tenue de pourparlers entre l'UE et Israël concernant la menace terroriste et les questions de sécurité, dans un climat de tension avec l'Iran et les Palestiniens.

(L'essentiel/nxp/afp)