Des chiens pour traquer les braconniers

«Trouve!» L'ordre est bref, mais efficace: Shakaria se raidit d'un bond et renifle frénétiquement le sol. La laisse se tend et ce chiot de cinq mois navigue d'un pas assuré à travers les hautes herbes de la célèbre réserve kényane du Maasai Mara. Quelques minutes plus tard, elle débusque sans peine un ranger caché dans la savane, jouant le rôle d'un braconnier que ce chien de Saint-Hubert (un Bloodhound) au pelage brun s'entraîne à traquer.

Shakaria est la meilleure des cinq nouvelles recrues entraînées pour rejoindre une unité canine devenue essentielle à la lutte contre le braconnage dans le triangle du Mara, une zone particulièrement riche en faune sauvage au sein du Maasai Mara. C'est ici que plus d'un million de gnous et des dizaines de milliers d'autres animaux effectuent chaque année la célèbre Grande migration entre la Tanzanie et le Kenya, attirant des hordes de touristes mais aussi des braconniers en quête de proies faciles.

Nombreuses espèces menacées

Si le trafic d'ivoire retient l'essentiel de l'attention, le principal défi du parc est la lutte contre le trafic de viande d'animaux sauvages, séchée et exportée notamment vers l'Ouganda et le Rwanda, explique Lema Langas, un des responsables de l'unité canine. Un rapport du gouvernement datant de 2014 prévient d'ailleurs que ce trafic, largement ignoré, a atteint «des niveaux sans précédents»: un véhicule a été arrêté avec 6 tonnes de viande d'une valeur de 11 000 dollars (9 500 euros).

La pratique «pourrait mener à l'extermination de nombreuses espèces». Les braconniers «déposent des collets métalliques ou peut-être aussi chassent des animaux jusque dans certaines vallées et utilisent des machettes», explique un Maasai de 30 ans, évoquant «les gazelles de Thomson, les impalas, les girafes, les buffles et lors de la migration, les gnous qui sont ici». Mais les collets font de nombreuses autres victimes, comme les éléphants et les lions.

Durant la saison de la Grande migration, en juillet et en août, les rangers trouvent des milliers de pièges à collets. L'introduction de l'unité canine, en 2009, a pourtant nettement amélioré la traque des braconniers. C'est cette année-là qu'un couple d'anciens policiers américains spécialisés dans la traque de fugitifs, Linda Porter et John Lutenberg, a fait venir au Kenya deux chiens rompus à cet exercice. Près de dix ans plus tard, l'unité compte quatre «traqueurs» de braconniers et deux autres spécialistes de la détection des armes à feu et de l'ivoire aux entrées du parc.

(L'essentiel/AFP)