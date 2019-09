Un baiser gay fait polémique au Brésil

Un tribunal brésilien a autorisé le maire évangéliste de Rio de Janeiro à saisir des livres à connotation LGBT qu'il considère comme «inappropriés» pour les mineurs, faisant craindre pour certains des actes de censure et de discrimination. Dans un nouveau rebondissement sur cette affaire, la décision du tribunal, émise samedi, suspend une injonction provisoire qui empêchait le maire de procéder à l'interdiction de diffusion d'un livre de bandes dessinées Marvel, en vente au salon du livre de Rio, où l'on voit deux super-héros, Wiccan et Hulkling, s'embrasser.

Le maire ultraconservateur, Marcelo Crivella, a demandé à ce que l'ouvrage soit retiré de la vente en raison de son «contenu sexuel pour les mineurs». Marcelo Crivella, un ancien évêque de l'Église universelle du royaume de Dieu (évangélique), a été élu en 2016 maire de Rio en promettant de ramener la loi et l'ordre dans cette ville gangrenée par la criminalité. L'initiative du maire a eu pour effet de voir les volumes de «Young Avengers : the Children's crusade» rapidement épuisés, selon les organisateurs du salon du livre.

Le Brésilien Felipe Neto, très populaire sur YouTube, avec plus de 34 millions d'abonnés sur sa chaîne, a acheté 14 000 volumes consacrés aux thématiques LGBT pour les distribuer gratuitement au salon du livre, en signe de protestation. L'image représentant le baiser des deux super-héros s'étalait également dans les kiosques à journaux du pays, reproduite en première page de Folha de S. Paulo, le principal quotidien brésilien. Mais le président du tribunal de Rio de Janeiro, Claudio de Mello Tavares, a estimé qu'une bande dessinée avec des super-héros et destinée par conséquent à une jeune lectorat n'est pas censée aborder les questions de sexualité. Les organisateurs du salon du livre, qui s'achève dimanche, ont indiqué qu'ils feraient appel.

