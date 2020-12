Une automobiliste se fait tirer dessus au volant

La police de l’État du Michigan a fait savoir qu’elle utilisait toutes les ressources nécessaires pour retrouver l’auteur d’une attaque, survenue le 28 novembre dernier, mais dont les images ont été diffusées le 1er décembre, à Sterling Heights. La scène est incroyable. Alors qu'elle sort d'une maison puis monte dans sa voiture, dans un quartier visiblement calme, une femme est attaquée par un autre automobiliste qui l'attendait, garé de l'autre côté de la route.

Elle parvient à accélérer et à prendre la fuite pendant que l'individu, sorti de sa voiture, tire à l'arme à feu sur son véhicule. Quelques secondes plus tard, elle revient sur place, abandonne son véhicule et court se réfugier dans la maison de laquelle elle était sortie. Son agresseur la poursuit encore mais, voyant sans doute d'autres témoins présents, finit par s'en aller.

«Nous avons entendu les coups de feu, six coups de feu et une femme qui criait. C’était un peu effrayant», a raconté aux médias un voisin. Personne n’a été blessé lors de cette fusillade mais les images, qui tournent sur les réseaux sociaux, sont saisissantes.

(L'essentiel/afp)