L'«escalade» militaire chinoise inquiète le Japon

Le ministre japonais de la Défense a répété lundi que le Japon était confronté à un environnement sécuritaire difficile, la Chine et la Russie amplifiant leurs activités militaires et la Corée du Nord présentant selon lui une «menace imminente». «La Chine a rapidement amplifié sa force d'action et intensifié ses activités militaires dans les espaces maritimes et aériens près de notre pays pour qui c'est devenu une préoccupation majeure», a insisté Itsunori Onodera devant les hauts responsables des Forces d'autodéfense du Japon (nom de l'armée nippone).

Et de citer des opérations aéroportées autour du Japon et la présence d'un sous-marin nucléaire près d'îlots disputés. M. Onodera a tenu ces propos alors même que Tokyo tente d'améliorer ses relations diplomatiques avec Pékin, le Premier ministre Shinzo Abe devant rendre visite au plus grand partenaire commercial du Japon le mois prochain. À son retour au pouvoir fin 2012, M. Abe a pris une position ferme sur les différends territoriaux entre les deux pays, aggravant alors les tensions avec Pékin. Mais, depuis, il a adouci sa rhétorique et a appelé la Chine à faire pression sur la Corée du Nord pour qu'elle abandonne ses programmes nucléaires et de missiles.

Les entreprises japonaises ont également exprimé leur souhait de resserrer les liens avec la Chine pour stimuler les affaires. Par ailleurs, M. Onodera a jugé que la Russie activait également ses forces militaires de façon préoccupante. Moscou prévoit d'organiser des exercices de grande ampleur et déploie des armes puissantes, notamment des missiles sol-air, sur les îles Kouriles du Sud, a-t-il indiqué. Enfin, M. Onodera a répété que la Corée du Nord continuait de constituer une «menace sérieuse et imminente» pour le Japon, malgré les efforts internationaux destinés à convaincre Pyongyang de se dénucléariser.

(L'essentiel/afp)