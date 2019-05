Deux «énormes» rochers tombent sur l'autoroute

Les automobilistes qui ont l'habitude d'emprunter la Highway 145 vont devoir s'armer de patience, car ce n'est pas demain la veille que l'autoroute sera à nouveau accessible. Vendredi, la ville d'Ouray (Colorado) a publié un communiqué informant ses habitants que cette route serait fermée «indéfiniment», après un énorme glissement de terrain.

«De la terre, des roches et deux énormes rochers ont détruit toute la largeur de la chaussée de l'autoroute, laissant une tranchée d'environ 2,5 mètres de profondeur sur les deux voies. La route est infranchissable pour le moment», ont fait savoir les autorités. L'intervention d'une équipe géotechnique est indispensable. Il va également falloir recourir à un dispositif spécial pour faire exploser les rochers en petits morceaux afin de pouvoir les déplacer.

Selon le département des Transports du Colorado, le rocher qui a atterri sur l'autoroute pèse environ 1 000 tonnes, et celui qui a créé la tranchée environ 3 800 tonnes. Le ministère a déclaré qu'une fois les travaux de sécurisation et de mise à l'échelle terminés, une équipe pourrait commencer à forer et à dynamiter les rochers. Mais pour l'heure, le calendrier des opérations n'est pas très clair.

(L'essentiel/joc)