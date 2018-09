Des drones de la CIA contre les jihadistes

La CIA va lancer des attaques de drones contre des insurgés islamistes d'Al-Qaïda et du groupe de l'État islamiste en Libye depuis une nouvelle base dans le nord-est du Niger, a rapporté lundi le New York Times. Selon le quotidien américain citant des responsables nigériens et américains, des opérations de surveillance ont lieu depuis plusieurs mois depuis le petit aéroport de Dirkou dont la piste a été agrandie et la sécurité renforcée depuis février.

Interrogé par le journal, le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a reconnu la présence de drones américains dans cette petite ville du désert, sans donner davantage d'informations, tandis que le maire de Dirkou, Boubakar Jérôme, a estimé que cela avait amélioré la sécurité de sa ville.

L'utilisation de drones par la CIA avait été limitée par l'ancien président américain Barack Obama à la suite de raids qui avaient fait des victimes civils. M. Obama préférait confier ces opérations à l'armée qu'aux services secrets pour un meilleur contrôle, a ajouté le New York Times. Mais son successeur, Donad Trump, a relancé le rôle de la CIA dans l'utilisation des drones pour mener des attaques, selon la même source.

Le Pentagone dispose d'une base à Niamey, la capitale du Niger, à 1 300 km à l'ouest de Dirkou. Les militaires américains y ont lancé des opérations contre les islamistes basés en Libye, dont la frontière sud passe au nord de Dirkou, toujours selon le New York Times. Pays pauvre, le Niger est situé dans la zone du Sahel où opèrent les djihadistes. La Libye de son côté est plongée dans le chaos depuis le renversement du régime du colonel Mouammar Kadhafi en octobre 2011.

(L'essentiel/afp)