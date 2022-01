Un opposant roué de coups et torturé durant des jours

Au moment où le Kazakhstan traversait des émeutes chaotiques et meurtrières début janvier, l'opposant Asset Abichev était arrêté manu militari à bord d'un bus par la police, qu'il accuse de l'avoir torturé une semaine durant. Militant d'opposition de longue date, M. Abichev a été arrêté le 4 janvier, quelques heures avant le rassemblement de milliers de personnes dans les rues de la capitale économique, Almaty, point de départ d'une crise sans précédent.

Détenu sans être formellement inculpé et sans possibilité de joindre ses proches, cet homme de 44 ans n'a finalement été relâché qu'une semaine plus tard sans inculpation, son corps plein d'ecchymoses témoignant des violences subies. Son témoignage et d'autres récits similaires soulèvent des questions sur la version officielle des autorités de ce pays d'Asie centrale, qui ont mis les émeutes sur le compte de «terroristes» et de «bandits» formés à l'étranger, sans toutefois apporter aucune preuve.

«Ils m'ont frappé le torse à coups de poing»

Asset Abichev a raconté avoir passé ses trois premières nuits «en otage» au commissariat, y compris celle du 5 janvier, lorsque la police a tiré à balles réelles pour repousser des attaques de protestataires non identifiés. Il a ensuite été transféré dans un centre de détention, où il partageait sa cellule avec sept autres personnes et où, selon ses dires, ils ont été passés à tabac.

«Ils m'ont frappé le torse à coups de poing. Le dos et les bras, à coups de bâton et de crosse de fusil», raconte M. Abichev, en montrant les marques violettes, jaunes et vertes sur son corps. «Avec les jeunes hommes arrêtés les 5 et 6 janvier, (les policiers) n'ont eu aucune pitié: on leur a mis des sacs plastiques sur la tête, on les a jetés au sol, on leur a sauté dessus. Ils avaient des côtes brisées, mais n'ont reçu aucun soin médical», poursuit-il. Les troubles ont éclaté après une hausse des prix du carburant sur fond de colère face à la corruption et à la baisse du niveau de vie.

(L'essentiel/afp)