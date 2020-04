Des massacres de chats aux messes sur internet

Crise sanitaire oblige, l'Eglise catholique dirige d'inhabituelles célébrations de Pâques diffusées sur internet. Ainsi cette année, les messes du Jeudi Saint jusqu'au dimanche de Pâques sont toutes célébrées par le pape François sans fidèles à l'intérieur ou devant la Basilique Saint-Pierre de Rome, interdite d'accès au public. Si les discours d'aujourd'hui sont axés sur la solidarité et la bienveillance, les épidémies étaient vécues à l'époque précédant les lumières de la médecine moderne, «comme autant de vengeances divines», rappelle Christophe Dickès, historien spécialiste du catholicisme. «Même pendant la grippe espagnole (1918-1919), le sentiment du châtiment pour des fautes perdurait dans les campagnes», note-t-il.

Avant cela, la suspicion avait gagné le cœur des plus croyants. À l'image du pape Léon XII (1823-1829), qui s'opposa à la vaccination contre la variole, «perçue comme une nouveauté diabolique». Mais avec l'arrivée du sida dans les années 1980, la position de l'Eglise s'avéra en revanche «clairement tournée vers la souffrance des malades, malgré encore quelques propos isolés de clercs sur les origines divines de la maladie», relève Christophe Dickès. Aujourd'hui, une vaste cathédrale du centre de New York se transforme en hôpital de campagne contre le Covid-19. Une image qui ne doit pas déplaire au pape argentin, qui a demandé aux prêtres d'avoir «le courage de sortir et d'aller voir» les malades atteints du coronavirus.

Deux papes victimes d'une épidémie

Très sensible à la religiosité populaire, le pape François s'est rendu lui-même à pied le 15 mars dans l'église San Marcello al Corso, en plein centre d'une Rome en confinement. Il est allé prier devant un «Christ miraculeux» en bois polychrome, rescapé d'un feu puis vedette en 1522 d'une procession de 18 jours dans les rues de Rome pour juguler une peste ravageuse. À cette époque, la Grande peste du XIVe siècle, qui aurait décimé entre un tiers et la moitié des Européens, avait déjà été particulièrement propice aux processions religieuses à pieds nus et aux messes. Ce fut l'époque où des «flagellants» fanatiques se fouettaient publiquement lors de processions pour expier leurs péchés, au risque de propager sans le savoir la maladie.

La pratique superstitieuse de massacres de chats (incarnation de Satan, surtout lorsqu'ils sont noirs, selon un pape du XIIIe siècle) a sans doute contribué également à prolonger les épidémies de peste propagées par les puces des rats, jugent les historiens. Dans les campagnes, les chats, plus présents, éloignaient en effet ces rongeurs. Dans un autre registre, les papes sembleraient pour leur part avoir été singulièrement épargnés au fil des siècles par les épidémies. Si le pape de la Première guerre mondiale, Benoît XV (1914-1922), mourut de la grippe espagnole, il faut remonter à bien plus loin pour trouver Pelage II (579-590) qui fut le seul pape à mourir de la peste, laquelle ravageait à son époque le bassin méditerranéen.

Son successeur, un moine érudit, Grégoire le Grand (590-604), aura plus de chance, même si sa méthode serait aujourd'hui difficile à répéter. Selon une légende rapportée des siècles après sa mort, il fit une grande procession pour purifier l'air de la peste en portant une icône de la Vierge qui aurait été dessinée par un apôtre. En passant devant le mausolée antique de l'empereur Hadrien sur les bords du Tibre (aujourd'hui le Château Saint-Ange), il eut une vision de l'archange Saint-Michel remettant son glaive dans son fourreau, un signe de la prochaine fin de l'épidémie...

(L'essentiel/szu)