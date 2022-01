Les premiers avions d’aide sont arrivés

Les deux avions militaires australien et néo-zélandais, avec à leur bord une aide humanitaire et des équipements de télécommunications, ont atterri jeudi à l’aéroport de la petite nation du Pacifique, frappée par une catastrophe «sans précédent», selon le gouvernement des Tonga. La veille, après des jours de travail, la piste avait été enfin débarrassée de la couche de cendres volcaniques de cinq à dix centimètres qui la rendait inutilisable.

L’Australie a envoyé jeudi un premier avion C17 Globemaster et comptait faire décoller un deuxième appareil dans la journée. L’avion néo-zélandais, quant à lui, «transporte de l’aide humanitaire et du matériel de secours en cas de catastrophe. Il amène notamment des conteneurs d’eau, des kits d’hygiène, des abris temporaires, des générateurs et des équipements de communication», a précisé la ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères, Nanaia Mahuta.

L’aide arrivera également par la mer: le navire HMAS Adelaïde, de la flotte australienne, s’apprête à mettre le cap vers les Tonga avec du matériel de secours à son bord. C’est «l’espoir et l’intention» de Canberra que le bateau parte vendredi, a indiqué un responsable australien de la Défense.

Il apportera «des équipements de purification de l’eau et des fournitures humanitaires supplémentaires», a déclaré mercredi le premier ministre australien Scott Morrison. Deux hélicoptères de transport lourd Chinook ont également été chargés sur le navire. Deux navires néo-zélandais le HMNZS Wellington et le HMNZS Aotearoa, transportant de l’eau potable et une unité de dessalement pouvant fournir 70 000 litres par jour, sont également partis pour l’archipel. La Chine a également annoncé l’envoi de produits de première nécessité.

Eau contaminée

Environ 84 000 personnes, soit plus de 80% de la population des îles Tonga, ont été affectées par l’éruption du volcan Tonga-Hunga Ha’apai et le tsunami qui a suivi, a indiqué mercredi l’ONU en précisant que des évacuations d’îles particulièrement touchées étaient en cours. Parmi les besoins humanitaires les plus urgents, figurent l’eau potable et la nourriture, en sus du rétablissement des liaisons téléphoniques et internet.

Trois personnes ont été tuées et d’autres blessées lorsque le volcan Tonga-Hunga Ha’apai est entré le 15 janvier en éruption, entraînant un tsunami qui a détruit des maisons et des inondations. Le gouvernement des Tonga a qualifié cette catastrophe de «sans précédent», précisant que des vagues atteignant jusqu’à 15 mètres de hauteur ont détruit toutes les habitations sur certaines îles.

L’éruption volcanique, entendue jusqu’en Alaska, à plus de 9 000 km, a été la plus importante enregistrée depuis des décennies - un énorme champignon de fumée de 30 km de hauteur, qui a dispersé cendres, gaz et pluies acides sur les 170 îles que compte l’archipel. «Les réserves d’eau des Tonga ont été gravement contaminées par les cendres et l’eau salée du tsunami», a déclaré Katie Greenwood, de la Croix-Rouge. Il y a «un grand risque de maladies telles que le choléra et la diarrhée». Les réserves alimentaires des Tonga pourraient ne pas être suffisantes.

En larmes, le président de l’Assemblée nationale Fatafehi Fakafanua, a affirmé que «toute l’agriculture est ruinée». «C’est très triste à entendre, alors en plus de l’eau dont nous avons besoin à Tonga, il semble que nous allons être confrontés à une pénurie alimentaire», a-t-il déclaré au Pacific Media Network.

(L'essentiel/AFP)