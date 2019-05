Il filme l'accouchement de sa mère en voiture

«J'ai fait beaucoup de choses sur le siège avant de mes voitures... Mais mettre au monde un bébé tout en conduisant ET avec trois enfants qui pleurent sur la banquette arrière... Est-ce que je peux avoir le titre de MVP (ndlr: meilleur joueur) ou quelque chose?» Sur Facebook, Michael Anthony a partagé ce qui restera sans doute comme le moment le plus incroyable de son existence: son épouse a accouché à côté de lui, sur le siège passager. Et Jayden, 10 ans, a tout filmé.

Vendredi, Michael était en train d'emmener sa femme à l'hôpital de Henderson (Nevada) pour un simple contrôle, le bébé étant censé arriver le 8 juin, explique ABC 13. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La vidéo commence avec les cris de douleur de Rudia Napier, qui parvient tout de même à rassurer ses enfants, impressionnés par ce qui est en train de se passer. «Tout va bien, c'est juste le bébé qui arrive», leur souffle-t-elle entre deux contractions. Le père de famille s'adresse à son tour à ses enfants et leur demande s'ils ont envie de dire quelque chose. Jayden braque alors la caméra sur son propre visage et lance un simple «Dépêche-toi», alors que ses petites soeurs sont en larmes.

«Vous avez une petite soeur! On a un bébé!»

Les événements se précipitent et Rudia annonce à son mari que «le bébé est en train de sortir». Tout en conduisant, Michael pose une main sur la jambe de son épouse et l'encourage comme il peut, tandis que les fillettes hurlent d'inquiétude à l'arrière. Jayden, lui, continue de filmer. «Attrape-la, attrape-la, tiens-la, oh mon Dieu, oh merde, oh merde, oh merde!», s'écrie le père de famille en voyant sa troisième fille venir au monde. Bouleversée, Rudia salue son nouveau-né et l'encourage à respirer et à pleurer.

«Vous avez une petite soeur! On a un bébé! Elle est tellement jolie», sanglote l'Américaine en arrivant enfin aux urgences. La petite Jolee et sa maman sont en bonne santé et ont pu rentrer chez elles. Jayden, lui, n'en revient pas d'avoir pu immortaliser un moment aussi fabuleux: «C'était fou, honnêtement. J'étais sur le siège arrière en train de filmer. Je crois que mon père ne s'est même pas rendu compte que je continuais d'enregistrer», explique le jeune garçon à CNN. Michael confirme: «Six heures après, je me suis rendu compte qu'il avait tout filmé. Et c'était l'angle parfait!», se réjouit le père de famille.

(L'essentiel/joc)