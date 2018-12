Trump annonce le départ du ministre de l'Intérieur

Donald Trump a annoncé samedi un nouveau départ de son gouvernement, celui de son ministre de l'Intérieur, un poste chargé essentiellement aux Etats-Unis des parcs nationaux et des affaires amérindiennes, le très controversé Ryan Zinke. «Le ministre de l'Intérieur Ryan Zinke quittera l'administration à la fin de l'année après une période de près de deux ans. Ryan a accompli beaucoup de choses durant son mandat et je veux le remercier pour ses services rendus à la nation», a tweeté le président américain samedi matin, au lendemain de l'annonce de la nomination de son nouveau chef de cabinet par intérim.

«L'administration Trump annoncera un nouveau ministre de l'Intérieur la semaine prochaine», a-t-il indiqué. Ryan Zinke, ancien élu du Montana, était critiqué pour ses dépenses excessives: il avait fait rénover trois grandes portes dans son bureau pour un coût de 75 000 dollars et l'inspecteur général de son département enquêtait sur ses frais de déplacement en avion.

Ce nouveau départ est le dernier remaniement dans l'administration Trump, qui ne cesse d'être réorganisée. En moins de dix jours, le président américain a nommé un nouveau ministre de la Justice, une remplaçante à Nikki Haley au poste d'ambassadrice à l'ONU et un secrétaire général de la Maison Blanche par intérim.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......