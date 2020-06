Une tribune antiraciste aux obsèques de Floyd

Entre les larmes, les slogans politiques: les obsèques de George Floyd, dans une église du Texas mardi, ont mêlé les hommages à cet homme noir tué par un policier blanc et les appels enflammés à s'attaquer, enfin, au racisme qui «blesse l'âme» de l'Amérique. La pasteure Mia Wright, de l'église Fountain of Praise à Houston, a d'emblée donné le ton de ces funérailles, retransmises en direct dans des millions de foyers: «Nous allons peut-être pleurer, faire notre deuil, mais nous allons trouver du réconfort et de l'espoir!»

Dans le premier registre, les proches de George Floyd ont salué «Big George», leur «superman», leur «doux géant» dont la stature -- près de deux mètres -- n'a pas empêché un agent de police de l'étouffer, en s'agenouillant pendant près de neuf minutes sur son cou, il y a quinze jours à Minneapolis, dans le nord du pays où il était parti vivre il y a quelques années. «Vous êtes obligés de faire votre deuil en public, c'est difficile», leur a dit le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden dans une vidéo au ton intime diffusée pendant la cérémonie. Mais pour lui, «l'heure de la justice raciale est venue».

Pas un mot de Trump pour George Floyd

«Nous ne pouvons plus nous détourner du racisme qui blesse notre âme», a ajouté l'ancien vice-président de Barack Obama, qui jouit d'une grande popularité parmi les électeurs noirs. Plusieurs élus démocrates, dont le maire de Houston, Sylvester Turner qui a annoncé une réforme de la police de la ville, ont pris la parole à la tribune, mais c'est la jeune nièce de George Floyd qui s'est aventurée le plus avant sur le terrain politique.

«Certains disent qu'il veut rendre leur grandeur à l'Amérique», a lancé Brooke Williams, en référence au slogan de campagne de Donald Trump. «Mais quand est-ce que l'Amérique a été grande?», s'est-t-elle interrogé en dénonçant la «haine raciale» aux Etats-Unis. Le président républicain n'a de son côté pas eu un mot mardi pour George Floyd ou les victimes de violences racistes. Dans un tweet, il a au contraire mis en cause la crédibilité d'un homme de 75 ans récemment poussé par des policiers lors d'une manifestation.

