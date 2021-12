Démembrée par son pitbull en protégeant son fils

Une mère de famille de 35 ans a trouvé la mort dans des circonstances atroces. Heather Pingel se trouvait chez elle à Bowler, dans le Wisconsin quand le pitbull de la famille a attaqué son fils de 4 ans, Damion, le 8 décembre. L’Américaine s’est précipitée pour prendre la défense de son garçon, mais le chien s’est retourné contre elle, lui arrachant les deux bras. En rentrant chez lui, le père de l’enfant a retrouvé Heather dans la salle de bains, gisant dans une mare de sang. Le chien était encore en train de s’acharner sur elle.

«Nous ne savons pas pendant combien de temps elle s’est battue contre lui», confie Shannon, la sœur de la victime. «Je n’ai plus de bras, je suis en train de mourir», aurait-elle dit à son compagnon. Celui-ci a également été mordu par l’animal, mais il est parvenu à l’entraîner jusqu’au jardin, où il l’a abattu. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont retrouvé le petit Damion assis sur une chaise dans la salle à manger, du sang coulant de sa jambe, rapporte le Wausau Daily Herald.

Heather s’est battue pendant une semaine à l’hôpital, mais ses blessures étaient si graves qu’elle n’a jamais été capable d’expliquer aux autorités ce qui s’était passé. Ses deux bras ont dû être amputés et la malheureuse a souffert d’une insuffisance rénale. Elle a succombé à ses blessures jeudi. Selon sa sœur, le pitbull avait déjà montré des signes d’agressivité par le passé: «Elle adorait les animaux et n’a pas eu le courage de s’en débarrasser», confie-t-elle. Damion, lui, a dû se faire poser 70 points de suture et a pu sortir de l’hôpital.

(L'essentiel/joc)