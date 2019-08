Il survit par miracle à la foudre: «Ça m'a secoué»

«C'était une sacrée décharge, ça m'a secoué. J'ai été un peu choqué pendant une seconde. Le parapluie s'est envolé de ma main et j'étais complètement désorienté, j'ai couru vers ma voiture pour me réfugier». Romulus McNeill est un homme chanceux. Ce conseiller en formation professionnelle à la School of Engineering and Science de Conway, en Caroline du Sud (USA), a quitté l'établissement jeudi dernier alors qu'un orage avait éclaté sur la région.

En chemin pour récupérer sa voiture sur le parking, la foudre est tombée à quelques centimètres de lui. «Nous avions une soirée de conférence entre parents et enseignants pour la rentrée des classes. Il était 18h42 et tout le monde avait déjà quitté le bâtiment. J'avais des réticences à sortir» à cause de l'orage, raconte Romulus McNeill à WeatherNation. «Et quand je suis sorti, la foudre est tombée. J'ai senti comme un choc dans tout le corps. Ça m'a frappé du côté droit et c'était incroyablement rapide».

Le lendemain, l'homme a posté les images de son coup de chance sur Facebook: «Les caméras de vidéosurveillance ont capturé mon expérience folle avec la foudre». Le site WeatherNation profite de cette vidéo pour rappeler que, dès lors que le tonnerre gronde, il est fortement conseillé de se réfugier au plus vite à l'intérieur.

(L'essentiel/cga)