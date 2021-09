Le Premier ministre Suga ne va pas se représenter

En difficulté dans les sondages, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé vendredi qu’il ne se représenterait pas à la tête de son parti lors d’une élection interne fin septembre, renonçant ainsi à se maintenir au pouvoir. «Je veux me concentrer sur les efforts contre le coronavirus et avec cela à l’esprit, je ne me présenterai pas à l’élection» du Parti libéral démocrate (PLD) qu’il préside actuellement, a déclaré M. Suga à l’issue d’une réunion avec les cadres de la formation politique au pouvoir dans le pays.

M. Suga, 72 ans, a dit s’être «rendu compte» qu’il ne pouvait pas mener à la fois la lutte contre le Covid-19 et la campagne pour sa réélection au sommet du PLD. «Honnêtement je suis surpris», a réagi devant la presse Toshihiro Nikai, le numéro deux du PLD, qui avait annoncé l’intention de M. Suga peu auparavant. M. Suga avait songé ces derniers jours à diverses stratégies pour rester à son poste, selon la presse locale, dont un remaniement de dernière minute de son gouvernement et des élections législatives anticipées avant le scrutin interne du PLD.

Favori malgré une impopularité record

Mais cette dernière option avait été mal accueillie au sein du parti, fragilisant encore davantage M. Suga, déjà très affaibli après la défaite le mois dernier de l’un de ses protégés aux élections municipales de Yokohama, son propre fief parlementaire dans la banlieue de Tokyo.

Le vainqueur de l’élection du PLD, prévue le 29 septembre, doit mener le parti à des élections législatives cet automne. Comme ce parti de droite nationaliste domine très largement la vie politique japonaise, son chef est quasiment assuré de devenir Premier ministre. M. Suga était jusqu’ici considéré comme le favori en interne, en dépit d’une impopularité record de son gouvernement dans les sondages, avec à peine 30% environ d’opinions favorables.

Les JO dont les Japonais ne voulaient plus

Il a vu sa popularité fondre depuis des mois à cause de sa gestion très critiquée de la pandémie, dont la propagation demeure préoccupante au Japon. Le pays subit depuis fin juin une vague record de Covid-19, avec actuellement autour de 20 000 nouveaux cas quotidiens.

Son gouvernement a tardé à accélérer la vaccination et instauré des états d’urgence successifs dans le pays depuis début 2021. Mais ce dispositif, basé sur des recommandations non contraignantes, paraît de moins en moins efficace pour contenir les infections et lasse la population. M. Suga est aussi très impopulaire pour son entêtement à maintenir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été, malgré l’opposition d’une nette majorité des Japonais.

«Pour les élus du PLD c’est un soulagement de ne pas devoir faire campagne aux législatives sous la bannière d’un Premier ministre impopulaire», a estimé Tomoaki Iwai, professeur de sciences politiques de l’université Nihon à Tokyo, interrogé par l’AFP.

Alors qui?

La décision de M. Suga a aussi été saluée par la Bourse de Tokyo, dont l’indice Nikkei a bondi vendredi de plus de 2%, les investisseurs espérant notamment un nouveau plan de relance du prochain gouvernement. Fumio Kishida, 64 ans, ancien ministre des Affaires étrangères (2012-2017) et déjà candidat déclaré à l’élection du PLD, est dorénavant «favori» car il est à la fois «modéré et expérimenté», selon M. Iwai.

Cependant Taro Kono, 58 ans, actuel ministre de la Réforme administrative et chargé du pilotage de la campagne nationale de vaccination, a aussi décidé de briguer la présidence du PLD, annonçaient vendredi plusieurs médias nippons. D’autres candidats pourraient aussi émerger.

Taro Kono (à gauche) et Fumio Kishida. L'un de ces deux hommes pourrait devenir Premier ministre du Japon.

