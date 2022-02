Il jouait les maris endeuillés: il était en fait le meurtrier

Amber Dunigan a été retrouvée morte dans sa voiture le long d’une autoroute de l’Arkansas, le 28 mai 2021. L’Américaine de 36 ans avait été tuée par balle. Quelques jours plus tard, son mari Jason apparaissait effondré sur la chaîne de télévision KNWA, se recueillant et pleurant sur les lieux du drame, enlaçant le fils d’Amber. «On espère que quelqu’un a vu quelque chose, qu’il appelle et qu’il donne une piste à la police», avait alors déclaré le beau-père de la victime.

Le jour du meurtre, Jason a été le premier à appeler la police, rapporte KNWA. Il a expliqué avoir vu sa femme un peu plus tôt dans la soirée à cet endroit à cause d’un problème mécanique sur sa propre voiture. Il serait ensuite rentré à la maison, pensant qu’Amber le suivrait. Inquiet de ne pas voir sa femme rentrer, Jason aurait repris la route avec ses parents et serait retourné à l’endroit où il avait vu son épouse pour la dernière fois. C’est là qu’il l’a retrouvée morte, avait-il raconté à la police.

Un bout de tissu vert fluo

Les soupçons des enquêteurs se sont rapidement portés sur Jason. Dans la voiture de la victime, ils ont retrouvé de l’argent et des valeurs, ce qui a d’emblée fait s’écrouler la thèse d’un vol qui aurait mal tourné. Par ailleurs, les experts ont découvert un petit bout de tissu vert fluo près de la blessure qu’Amber présentait à la tête. Ce tissu ressemblait furieusement à celui utilisé pour la fabrication des T-shirts de travail du mari de la victime. Selon les enquêteurs, Jason s’est servi d’un d’entre eux pour étouffer le bruit du coup de feu.

Jason Ross Dunigan, 39, is accused of capital murder over the May 28, 2021, death of his 36-year-old wife, Amber Dunigan. Amber's body was found inside her parked car along an Arkansas highway late at night. #Arkansas #Crime #Murderhttps://t.co/sMToDYs0wx — MChheda (@MC_IBTimesSG) February 22, 2022

De plus, la colocataire du suspect a raconté que Jason s’était plaint du fait que la banque d’Amber refusait de lui verser l’assurance vie de cette dernière. Toujours selon cette jeune femme, Jason se considérait comme le «suspect numéro un», mais il lui avait assuré qu’il serait établi que sa femme avait été abattue accidentellement par un chasseur. Plusieurs semaines plus tard, ce témoin a avoué aux enquêteurs qu’elle avait une liaison avec Jason et que la victime était au courant.

Confortées dans leurs soupçons par l’analyse du GPS de la voiture du trentenaire et des images de vidéosurveillance de sa maison, les autorités ont arrêté Jason Dunigan vendredi. L’homme a été libéré contre une caution de 250’000 dollars et risque la peine de mort pour meurtre avec préméditation.

