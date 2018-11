La Syrie invitée à répertorier les victimes

La commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie a demandé mercredi, au Conseil de sécurité, de faire pression sur le gouvernement syrien pour qu'il communique aux familles des informations sur le destin des personnes disparues ou détenues lors de la guerre frappant le pays depuis sept années. Après une réunion informelle à huis clos avec les membres du Conseil, le président de la commission a déclaré qu'il était crucial de pousser le régime de Damas à fournir des informations complètes, après que celui-ci a commencé ces derniers mois à notifier des décès.

«La question des détenus et des disparus ne devrait pas être traitée après la paix, mais maintenant», a plaidé Paulo Pinheiro, chef de la commission d'enquête indépendante et internationale. En mai, la police militaire et l'armée ont fourni pour la première fois des informations aux bureaux d'état civil sur certains décès, permettant aux familles d'être enfin fixées sur le sort de leurs proches après des années d'incertitudes. «L'État commence à publier cette information, mais peu d'autres choses», a dit Hanny Megally, membre de cette commission chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme pendant la guerre.

Un organisme international indépendant doit avoir accès à tous les lieux de détention, afin de confirmer qui est toujours vivant, a-t-il ajouté. La commission espère que les membres du Conseil, y compris la Russie, alliée de Damas, pourront encourager le gouvernement syrien à prendre des mesures pour répondre aux demandes des familles à propos de proches disparus ou décédés. La guerre en Syrie a fait plus de 360 000 morts et des millions de déplacés. Les efforts de l'ONU sont éclipsés par les diplomaties parallèles de la Russie et de l'Iran, alliés du régime syrien, ainsi que de la Turquie, soutien des rebelles, qui supervisent le processus de paix d'Astana initié en janvier 2017.

(L'essentiel/afp)