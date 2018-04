«La mauvaise personne est morte sur ce vol!»

Persuadé qu'il vivait ses derniers instants, un passager du vol New York - Dallas a payé 8 dollars pour accéder au wifi. Il s'est alors mis à retransmettre le drame en direct sur Facebook, tout en essayant de contacter ses proches pour leur dire adieu. Les médias du monde entier ont repris la vidéo et les photos de Marty Martinez.

«Je croyais que j'étais en train d'enregistrer les derniers moments de mon existence tout du long (...), c'était absolument terrifiant (...) On avait l'impression de faire une chute libre (...) Les hôtesses et stewards étaient en pleurs», a raconté le jeune homme aux médias américains. C'était probablement la première fois qu'une personne persuadée de mourir dans un crash d'avion filmait le tout en direct.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que «l'exploit» de Marty Martinez ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux, écrit Reuters.

Le jeune homme est en effet la cible de très violentes attaques en ligne, certains internautes estimant qu'il aurait dû mourir à la place de Jennifer Riordan. «Essayer de contacter ses proches, c'est une chose. Mais faire une vidéo morbide et prendre des photos pour les poster publiquement, c'est complètement dégoûtant. Il est évident que la mauvaise personne est morte lors de ce vol», a écrit un certain Dennis Miller sur Facebook. Moins virulents, d'autres internautes pensent que Martinez a violé la sphère privée des autres passagers et qu'il a cherché à créer le buzz.

«Tu représentes le pire des réseaux sociaux»

D'autres, encore, reprochent au jeune homme d'avoir passé son temps à envoyer des messages plutôt que d'aller aider la passagère en détresse à quelques sièges de lui. «Tu représentes le pire des réseaux sociaux», a commenté Tom Burke, toujours sur Facebook. «Je ne t'ai pas vu dire quoi que ce soit aux gens que tu aimes», a ajouté Lakeya Collins. Directeur d'une agence de marketing à Dallas, Marty Martinez a tout de même reçu le soutien d'internautes plus compréhensifs. Certains estiment en effet que si l'accident avait tourné en catastrophe aérienne, les images fournies par le jeune homme auraient pu apporter des réponses aux enquêteurs ainsi qu'aux familles des victimes potentielles.

«Ce n'est pas de la télévision en ligne»

Le débat survient alors que les géants du Net tels que Google, YouTube, Twitter, Periscope ou Facebook sont régulièrement tancés pour leurs outils de retransmission en direct. Il est reproché à ces entreprises de mal maîtriser les risques que représentent ce genre de diffusions. Il arrive que des meurtres, des suicides ou autres drames atterrissent en direct sur les réseaux sociaux.

Professeur de sciences de l'information à l'Université de Buffalo (New York), Heidi Julien a été frappée de constater que certains internautes s'attardaient sur la manière erronée dont Martinez portait son masque à oxygène. Pour elle, ces critiques portant sur des détails prouvent une certaine désensibilisation du public face à ce qu'il suit en direct. «Ce n'est pas de la télévision en ligne, il s'agit de la vie de vrais gens», rappelle-t-elle.

(L'essentiel/joc)