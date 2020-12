«On ne peut pas la forcer à le porter, elle pleure!»

«Nous venons de nous faire éjecter d’un vol parce que notre fille de 2 ans ne veut pas mettre de masque.» Vendredi sur Instagram, une mère de famille a ressenti le besoin de partager son indignation et sa colère. Eliz Orban, son mari et leur petite Edeline avaient pris place à bord d’un avion reliant le Colorado au New Jersey quand les choses ont commencé à se compliquer. Face à ses parents qui tentaient péniblement de lui mettre un masque, la petite fille de 2 ans ne voulait rien savoir.

Appliquant le règlement à la lettre, un membre de l’équipage s’est alors approché du couple, raconte le «Daily Mail». «Bonjour Monsieur. Je vais devoir vous demander de ramasser vos affaires et de quitter l’avion», a annoncé le steward au mari d’Eliz. «Vous plaisantez? Pourquoi? Nous sommes là à lui maintenir le masque sur le visage», a rétorqué le passager, en vain. «Je suis désolé, Monsieur. Je vous ai laissé une chance. Je dois vous demander de sortir de cet avion», lui a répondu l’employé, intraitable.

La compagnie confirme

«On ne peut pas la forcer! Elle tient son masque et elle pleure!» s’est indignée Eliz. Rien n’y a fait: la petite famille a dû renoncer à prendre ce vol, sans ses bagages et le siège auto d’Edeline. «Comme nos bagages n’ont pas été retirés de l’avion, nous devons attendre jusqu’à demain pour qu’ils les livrent à notre maison de Breckenridge, qui se trouve à deux heures de l’aéroport», a raconté Eliz sur les réseaux sociaux. Le coup de gueule de la coach sportive, qui se dit «incrédule et dégoûtée», a été vu plus de 6 millions de fois sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes bannis de United parce qu’un enfant de 2 ans refusait de mettre un masque», a-t-elle ajouté. La compagnie aérienne a démenti le fait que la famille avait été exclue à vie de ses vols. «La santé et la sécurité de nos employés et de nos clients sont notre priorité absolue, c’est pourquoi nous avons mis en place un ensemble de politiques à plusieurs niveaux, notamment en exigeant que toute personne âgée de deux ans et plus porte un masque à bord», a fait savoir United Airlines dans un communiqué.

La compagnie a indiqué avoir ouvert une enquête. La famille s’est fait rembourser ses billets d’avion et a pu récupérer ses bagages.

(L'essentiel/joc)