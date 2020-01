Trump, cette «menace» pour la démocratie

Les procureurs démocrates au Sénat ont accusé vendredi Donald Trump d'être une «menace» pour la démocratie, en conclusion d'un réquisitoire adressé autant aux électeurs américains qu'aux élus chargés de juger si le président mérite d'être destitué. La parole est désormais à la défense, qui s'exprimera samedi à partir de 10h (16h au Luxembourg) pendant trois heures, avant la reprise du procès lundi.

Donald Trump «a utilisé le pouvoir de la présidence d'une manière qui a compromis la sécurité nationale et sapé l'intégrité du processus démocratique des États-Unis», a affirmé le procureur en chef, Adam Schiff, en conclusion de l'argumentaire de l'accusation.

All over the world, those living under oppressive regimes look to us. They look to us because we have a rule of law. Because in America, no one is above that law. To my Senate colleagues, I implore you:Give America a fair trial.She's worth it. pic.twitter.com/FoPdno5Qy4– Adam Schiff (@RepAdamSchiff) January 25, 2020

Le président a ainsi «démontré qu'il restera une menace pour la sécurité nationale et la Constitution s'il est autorisé à rester en place», a asséné l'élu démocrate, avant de se livrer à une apologie pleine d'émotion de la démocratie américaine. «De par le monde on nous admire, mais les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils voient», a-t-il mis en garde.

L'accusation a tenté depuis mercredi de démontrer que Donald Trump, le troisième président de l'histoire des États-Unis à subir un procès en destitution au Sénat, a commis un «abus de pouvoir» et une «entrave au travail du Congrès». Leur déroulé méthodique des faits, entrecoupé d'extraits vidéo souvent répétitifs, de références historiques et d'envolées lyriques, a dressé un portrait peu flatteur de l'impétueux milliardaire républicain.

Solidarité

Les faits sont peu contestés: Donald Trump a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur le démocrate Joe Biden, son adversaire potentiel à la présidentielle de novembre, en même temps qu'il gelait une aide militaire cruciale pour ce pays en conflit avec la Russie. Le président a utilisé les moyens de l'État pour faire pression sur Kiev afin de «salir» son rival et «tricher à l'élection», selon Adam Schiff.

Une fois «démasqué», après l'intervention d'un mystérieux lanceur d'alerte, «il a travaillé dur pour étouffer l'affaire» et bloquer l'enquête du Congrès, a ajouté l'élu Hakeem Jeffries. L'entrave du milliardaire, qui a interdit la diffusion de documents ou le témoignage de ses proches conseillers, «a été catégorique, généralisée et sans précédent», a encore commenté l'élue Val Demings.

La Chambre des représentants, aux mains des démocrates, a mis le président en accusation le 18 décembre. Pas un seul républicain n'avait soutenu ce vote d'«impeachment». Cette solidarité des républicains, majoritaires au Sénat (53 sièges sur 100), devrait permettre à Donald Trump d'être rapidement acquitté. Elle devrait aussi écarter toute comparution de proches conseillers du président, comme le souhaiteraient les démocrates. L'opposition espère toutefois écorner son image, alors qu'il est en pleine campagne de réélection.

The Impeachment Hoax is interfering with the 2020 Election - But that was the idea behind the Radical Left, Do Nothing Dems Scam attack. They always knew I did nothing wrong!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

«Il est qui il est et cela ne changera pas, le président des États-Unis continuera à abuser de son pouvoir», a mis en garde Adam Schiff. Donald Trump s'est plaint vendredi d'avoir «eu à endurer des heures et des heures de mensonges, de fraudes et de tromperies». «Le coup monté de la destitution perturbe les élections de 2020», a-t-il regretté sur Twitter.

(L'essentiel/nxp/ats)