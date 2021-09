Une nouvelle planète au-​​delà de Neptune?

Où se cache donc la neuvième planète du système solaire? Depuis le déclassement de Pluton en 2006, les astronomes cherchent sa «remplaçante» et une étude américaine pourrait avoir trouvé une piste probante. Cette dernière a été déposée sur la plateforme arXiv le 22 août 2021 mais n’a pour l’instant pas été validée par un comité de lecture, ni publiée dans une revue reconnue. Pourtant, deux scientifiques y affirment que l’orbite de la Planète Neuf pourrait se situer plus proche du soleil qu’on ne le pensait jusqu’à présent.

Selon eux, la planète pourrait être «plus proche et plus lumineuse que prévu initialement. Des indices de la possibilité d’une planète massive bien au-delà de l’orbite de Neptune ont émergé depuis près de vingt ans», rappellent les scientifiques. Les deux chercheurs se basent sur des signes indiquant une perturbation gravitationnelle encore non identifiée dans la ceinture de Kuiper, bien loin du système solaire. Un objet massif perturbe d’autres plus petits autour de lui. Cette hypothèse est régulièrement étudiée afin de débusquer cette fameuse neuvième planète.

Six fois la masse de la terre?

Michael Brown, co-auteur de cette étude récente, a détaillé dans un thread Twitter la méthode suivie: «L’article prend toutes les observations du système solaire externe et essaie de les retourner pour en savoir plus sur l’orbite et la masse de la Planète Neuf d’une manière statistiquement significative. Malheureusement, les données ne nous indiquent que la trajectoire orbitale, pas où elle se trouve dans la trajectoire orbitale», écrit le scientifique.

Des chercheurs du California Institute of Technology (Caltech) ont calculé que la masse de la Planète Neuf serait 6,2 fois supérieure à celle de la terre. Selon les données, l’objet a un grand demi-axe (la moitié d’une ellipse) de 380 unités astronomiques. Une UA correspond exactement à 149 597 870 kilomètres. Comme l’explique l’étude, la lumière des étoiles au bord de la Voie lactée a jusqu’à présent gardé la Planète Neuf cachée.

