Envoyé en prison parce qu'un logiciel s'est trompé

Après avoir passé six ans en prison, entre 2010 et 2016, pour trafic de drogue et avoir purgé sa peine, Nijeer Parks, un Afro-Américain de 33 ans, avait décidé de réorienter sa vie sur une meilleure voie. Il avait trouvé un emploi dans un supermarché et commencé à faire des économies dans le but de se marier avec sa fiancée. Ainsi, quelle n’a pas été sa stupéfaction lorsque la police a émis un mandat d’arrêt contre lui pour un vol à main armée, qui a eu lieu le 26 janvier 2019, dans un hôtel de Woodbridge, ville du New Jersey, au cours duquel le suspect a heurté une voiture de police avant de s’enfuir.

«Je n’avais aucune idée de ce dont il s’agissait. Je n’étais jamais allé à Woodbridge auparavant, ni ne savais avec certitude où cela se situait», a déclaré au site nj.com Nijeer Parks. Peu après être arrivé au poste de police, il a été menotté sans pouvoir dissiper le malentendu et a passé dix jours en prison avant d’être libéré.

«Très forte probabilité»

Il s’avère que les enquêteurs ont utilisé un système de reconnaissance faciale de la société Clearview, qui s’appuie sur les milliards de photos tirées des réseaux sociaux. L’IA a fait correspondre les images des caméras de surveillance de l’hôtel avec la base de données de la police et du FBI de photos d’autres suspects et d’anciens détenus. Le logiciel a considéré que Nijeer Parks était le voleur fuyard avec une «très forte probabilité».

Après plusieurs audiences, le juge a fait pression sur les enquêteurs pour qu’ils fournissent d’autres preuves que les résultats du logiciel de reconnaissance faciale. Quelques mois après l’audience finale, les autorités ont finalement retiré la plainte. Afin d’obtenir une indemnisation pour son client, qui a investi toutes ses économies pour se défendre, l’avocat de Nijeer Parks a intenté une action en justice contre la ville, son maire et les autorités. Il les accuse d’avoir utilisé un logiciel de reconnaissance faciale controversé, dont l’utilisation a depuis été interdite.

(L'essentiel/man)