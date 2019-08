Le militant pro-​​démocratie Joshua Wong arrêté

Le militant pro-démocratie hongkongais Joshua Wong, visage du «Mouvement des parapluies» en 2014, a été arrêté vendredi matin, a annoncé son parti à la veille d'une nouvelle manifestation prévue dans l'ex-colonie britannique, mais interdite par la police.

«Notre secrétaire général @joshuawongcf vient d'être arrêté ce matin vers 7h30», a tweeté le parti Demosisto. «Il a été poussé de force dans un monospace privé, dans la rue, en plein jour. Nos avocats suivent désormais le dossier». Cette arrestation n'a pas été officiellement confirmée par les autorités.

Plus de 850 arrestations

Hong Kong est secoué depuis près de trois mois par une mobilisation populaire sans précédent depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Ce mouvement a été marqué par de nombreuses actions organisées par la mouvance pro-démocratie, en particulier des manifestations monstres, dont certaines ont dégénéré en affrontements violents entre radicaux et forces de l'ordre.

Plus de 850 personnes ont été arrêtées en lien avec ces manifestations, et notamment le militant indépendantiste Andy Chan, qui a été interpellé jeudi soir. Le fondateur du Parti national (HKNP), minuscule formation indépendantiste interdite par les autorités en 2018, a été interpellé alors qu'il était sur le point d'embarquer dans un vol à destination du Japon, rapporte le site «Hong Kong Free Press» en citant un porte-parole de la police. Ce dernier a précisé au site qu'Andy Chan était soupçonné de participation à une émeute et d'avoir agressé un policier.

