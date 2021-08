«Les talibans ont gagné», panique à Kaboul

L'Afghanistan se trouvait, lundi, aux mains des talibans, après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu leur victoire au terme d'une guerre de près de 20 ans. «Les talibans ont gagné», a reconnu dimanche soir le président, qui se trouverait désormais au Tadjikistan, tandis que les insurgés célébraient une victoire militaire aussi rapide que totale en investissant le palais présidentiel à Kaboul. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur des talibans, a salué la victoire du mouvement islamiste.

«À présent, c'est le moment d'évaluer et de prouver, à présent nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie», a-t-il dit. L'entrée redoutée des combattants a provoqué un vent de panique dans la capitale, où des milliers d'habitants s'efforçaient de fuir, s'agglutinant notamment à l'aéroport, où des scènes de chaos ont été rapportées. Au fil de la journée de dimanche, la panique s'était rapidement emparée de Kaboul, à mesure que les insurgés, qui encerclaient déjà la ville, s'en rapprochaient puis y pénétraient. Les magasins ont fermé, des embouteillages monstres sont apparus, des policiers ont été vus troquant leur uniforme pour des vêtements civils.

Chaos à l'aéroport

Le drapeau américain a été retiré tôt, lundi, de l'ambassade des États-Unis, à Kaboul, et «mis en sécurité avec le personnel de l'ambassade» regroupé à l'aéroport dans l'attente d'une évacuation, ont annoncé depuis Washington le département d'État et le Pentagone. Le périmètre de l'aéroport est «sécurisé par l'armée américaine». Les forces américaines ont d'ailleurs tiré en l'air lundi matin à l'aéroport. «J'ai très peur. Ils tirent des coups de feu en l'air. J'ai vu une jeune fille être écrasée et tuée», a déclaré un témoin à l'AFP.

De nombreux autres diplomates et ressortissants étrangers ont également été évacués à la hâte de Kaboul, dimanche. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir lundi, à 14h GMT, pour débattre de la situation en Afghanistan.

La débâcle est totale pour les forces de sécurité afghanes, pourtant financées pendant 20 ans à coups de centaines de milliards de dollars par les États-Unis. En dix jours, le mouvement islamiste radical, qui avait déclenché une offensive en mai, à la faveur du début du retrait des troupes étrangères, notamment américaines, a pris le contrôle de quasiment tout l'Afghanistan.

