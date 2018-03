Triomphe assuré pour Sissi en Égypte

Dans une école du quartier huppé d'Héliopolis, placée sous haute sécurité, le président Sissi, 63 ans, a voté dès l'ouverture des bureaux, à 9h (7h GMT). Il n'a fait aucune déclaration à la presse. Son unique adversaire Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, un soutien notoire de M. Sissi qui dit s'être présenté pour éviter au président de se retrouver seul en lice, a fait de même dans l'après-midi, dans un bureau du centre du Caire. «J'appelle tout le monde à participer avec force pendant ces trois jours», a-t-il déclaré à la presse, se disant «optimiste» sur son sort.

Devant l'absence de compétition réelle, les regards se tournent lundi vers le taux de participation. À la dernière présidentielle, il n'avait atteint que 37% après deux jours, incitant les autorités à prolonger de 24 heures, pour atteindre 47,5%. Aucune donnée officielle n'était encore disponible lundi en milieu d'après-midi. Lors d'une conférence de presse, Mahmoud el-Chérif, porte-parole de l'Autorité nationale des élections, a évoqué la «forte participation» au Caire, à Guizeh, à Alexandrie (nord) et à Assouan (sud) ou encore dans le nord du Sinaï.

60 millions de votants

Un peu plus tôt dans la journée, des supporters de M. Sissi ont dansé en brandi des drapeaux égyptiens devant plusieurs bureaux de vote du Caire. Dans un pays confronté à des attaques jihadistes depuis 2013 et où le groupe État islamique (EI) a promis de s'en prendre à des lieux liés aux élections, les opérations de vote se déroulent sous haute surveillance. Détecteurs de métaux et soldats en armes à l'entrée, véhicules blindés stationnés dans plusieurs points de la capitale: les mesures de sécurité prises par les autorités étaient ostensibles.

Quelque 60 millions d'électeurs, sur les près de 100 millions d'habitants du pays le plus peuplé du monde arabe, sont appelés à voter sur trois jours. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril. Si la révolution de 2011 avait suscité des espoirs de liberté chez les Égyptiens, sept ans plus tard, M. Sissi dirige aujourd'hui le pays d'une main de fer, réprimant fermement les opposants islamistes, libéraux ou laïques.

(L'essentiel/afp)