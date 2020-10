Le Canada rapatrie une orpheline détenue en Syrie

Le gouvernement canadien a annoncé lundi le rapatriement d’une jeune orpheline qui était détenue dans un camp de prisonniers jihadistes en Syrie. «Cette situation est particulière et exceptionnelle», a expliqué le premier ministre canadien Justin Trudeau. La fillette de cinq ans, prénommée Amira, «a perdu ses parents», a-t-il ajouté. Une cinquantaine de Canadiens, dont environ une moitié d'enfants, sont détenus dans des camps situés dans le nord-est de la Syrie.

«Il n’y a pas d’intention de faire d’autres opérations comme cela, pour le moment», a précisé M. Trudeau. De nombreux pays ont déjà rapatrié plusieurs de leurs ressortissants libérés de ces camps, contrôlés par les forces kurdes alliées aux Occidentaux contre le régime de Damas.

Un oncle de la fillette avait intenté une action en justice au Canada contre le gouvernement canadien pour le forcer à la rapatrier. Amira est née en Syrie. Ses parents jihadistes et ses frères ont été tués lors de frappes aériennes en 2019 avant la chute du «califat» de l’État islamique, autoproclamé en 2014, selon les médias canadiens.

Le Canada fait «enfin un geste concret pour rapatrier une orpheline canadienne de 5 ans, détenue pendant près de deux ans dans des conditions sordides», a réagi sur Twitter Farida Deif, directrice pour le Canada de Human Rights Watch (HRW). Amira était détenue dans le camp d’Al-Hol, selon HRW.

