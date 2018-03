Au coeur de l'embuscade fatale à quatre Américains

Le groupe Etat islamique a publié dimanche une vidéo de propagande censée montrer leur invincibilité. Ces images, que CBS News a diffusé en partie, montrent comment quatre soldats américains ont été pris dans une embuscade au Niger, le 4 octobre 2017. Jeremiah Johnson, Bryan Black, Dustin Wright et La David Johnson, sergents des forces spéciales, sont tombés sous les balles de Daech ce jour-là. La veuve du sergent La David Johnson avait d'ailleurs vivement dénoncé l'attitude de Donald Trump à la suite du drame, l'accusant d'avoir totalement manqué d'empathie à son égard lors d'un entretien téléphonique.

Le ministère américain de la Défense «est informé de la publication de photos et d'une vidéo de propagande sur l'attaque terroriste du 4 octobre au Niger», a indiqué le Pentagone dans un communiqué. «Cette publication montre la perversion de l'ennemi que nous combattons».

On ignore si l'EI a trafiqué ces images tournées par la caméra frontale d'une des victimes. Elles montrent en tout cas de manière irréfutable à quel point les soldats américains étaient démunis et exposés au moment de leur mort. Les sergents rentraient de ce qui était censé être une banale patrouille en compagnie de sept autres Américains et de trente soldats nigérians. Pris dans une embuscade, les quatre militaires ont d'abord tenté de se cacher derrière leur véhicule. Un soldat conduisait tandis que les trois autres couraient à côté du SUV en essayant de fuir la zone.

Tentatives désespérées de se mettre à l'abri

Dans l'espoir de se couvrir et d'indiquer leur présence à d'éventuels secours aériens, les sergents ont lancé des grenades à fumée colorée. Mais ce ne sera que deux heures après le début de l'attaque qu'un appareil français arrivera sur les lieux. Les soldats américains n'avaient aucune chance de s'en sortir. L'un d'entre eux a été abattu et rapidement tiré vers le véhicule par un de ses camarades. Sur le point d'être cernés, les trois sergents ont tenté le tout pour le tout en courant pour trouver un autre abri, avec pour seule couverture la fumée des grenades et quelques arbres.

Le soldat portant une caméra frontale a été touché à son tour. Il semblait bouger encore lorsque des combattants de l'EI sont apparus à l'image. La vidéo se termine avec ce qui semble être un coup tiré à bout portant.

Le Pentagone doit rendre cette semaine le rapport d'enquête concernant cette embuscade. Il s'agira notamment d'expliquer comment et pourquoi ces quatre soldats ont pu se retrouver isolés sans aucune aide dans les alentours.

(L'essentiel/joc)