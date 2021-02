Une ado star de TikTok meurt après un dernier post

Dazhariaa Quint Noyes alias «Dee» s'est suicidée par pendaison, a annoncé sa mère en publiant une vidéo en hommage à sa fille sur les réseaux sociaux. «Merci à tous pour votre amour et votre soutien. Elle n'est plus parmi nous et s'en est allée vers un endroit plus paisible». Quelques minutes avant de commettre l'irréparable, la jeune fille de 18 ans aux 1,5 million de fans sur TikTok annonçait son «départ» suite à une dernière danse en vidéo: «Je sais que je vous énerve tous. C'est mon dernier post».

Ses 154 000 abonnés sur Instagram étaient loin d'imaginer qu'il s'agissait là d'un véritable message d'adieu. Autant dire que le choc a été brutal, suite à l'annonce de ses parents. «J'aurais voulu qu'elle me parle de son mal-être et de ses idées noires. Maintenant je rentre à la maison et elle n'est plus là pour m'attendre. Je dois la laisser voler avec les anges», a également écrit son papa.

Originaire de Bâton-Rouge, en Louisiane, aux États-Unis, «Dee» avait acquis une vraie popularité grâce notamment à sa boutique de beauté en ligne, développée sur Instagram. Elle était également youtubeuse sous le pseudo de «bxbygirldee».

L'annonce de son décès a suscité une vague d'hommages au sein de la communauté TikTok. «Repose en paix ma belle. Je prie pour toi et ta famille», a notamment écrit la star de TikTok, India. «Merci d'avoir partagé ta vie avec nous. J'aurais voulu que tout cela soit plus simple pour toi», a poursuivi Leila, une autre utilisatrice du réseau social prisé des adolescents.

