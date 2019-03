Bientôt une suite à «Leaving Neverland»?

«Leaving Neverland» a fait couler beaucoup d'encre et a valu de nombreuses menaces à son auteur, le Britannique Dan Reed, notamment de la part de la famille de Michael Jackson. Pas effrayé ni découragé pour un sou, l'homme a révélé à The Film Stage qu'il souhaitait donner une suite à son documentaire.

«Le film que j'aimerais réaliser ensuite serait celui du procès de Michael Jackson (ndlr: qui s'est déroulé entre 2004 et 2005 et à l'issue duquel le chanteur avait été acquitté d'actes sexuels sur mineurs)», a-t-il déclaré. Pour que ce projet se réalise, le metteur en scène veut obtenir le témoignage de Gavin Arvizo, l'une des prétendues victimes du roi de la pop et de sa famille. «S'il n'accepte pas, le film sera trop faible et je ne veux pas que la suite de «Leaving Neverland» soit faible», a-t-il ajouté.

«Leaving Neverland» sera diffusé le 21 mars 2019, à 21h, sur M6.

(L'essentiel/jfa)