Les Européens durcissent le ton face à l'Iran

Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a approuvé un rappel à l'ordre formel de Téhéran, qui est aussi la première résolution critique vis-à-vis de l'Iran depuis 2012. L'adoption de ce texte a d'abord une portée symbolique mais peut être le prélude à une transmission du contentieux au Conseil de sécurité de l'ONU habilité à prendre des sanctions

Le texte, élaboré par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, rappelle l'Iran à ses obligations de coopérer avec le gendarme du nucléaire alors que Téhéran refuse depuis janvier l'accès à deux sites suspectés d'avoir abrité des activités nucléaires non déclarées il y a plus de 15 ans.

«Changement de donne»

Les États-Unis auraient souhaité une formulation plus sévère mais ont salué cette étape qui «change la donne», selon le diplomate américain Christopher Ford, chargé de la non-prolifération. La balle est dans le camp de l'Iran, a pour sa part lancé l'ambassadrice américaine auprès de l'AIEA, Jackie Wolcott. Elle a laissé entendre que d'autres initiatives suivraient si Téhéran persistait à rejeter les demandes de l'agence.

Sur 35 États membres du Conseil des gouverneurs, réuni à Vienne au siège de l'AIEA, seules la Russie et la Chine ont voté contre cette résolution, ouvrant une brèche dans le bloc formé avec les trois pays européens qui restent, comme eux, dans l'accord de 2015. L'ambassadeur russe Mikhaïl Oulyanov a dit craindre que le texte ait un effet «contreproductif». Le représentant iranien à l'AIEA a pour sa part averti que son pays allait répondre «par les actions qui s'imposent», estimant que le degré de coopération avec l'agence onusienne pourrait en pâtir.

(L'essentiel/afp)